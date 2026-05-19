◇セ・リーグ 阪神4―2中日（2026年5月19日 倉敷）

阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が6番・左翼で先発出場し第1打席にプロ初安打を放った。

2回、先頭打者でファンの大声援を受けて打席へ。中日・金丸の初球の直球を捉えた打球は中前で弾んだ。大物ぶりを発揮する快音に倉敷のファンも沸き立った。

3回1死から森下の中前打、佐藤輝の右中間越え2ラン、大山の中前打と前を打つ先輩3人の3連打で迎えた第2打席は1死一塁で遊ゴロ併殺。さらに、2死走者なしから森下の四球、佐藤輝の左前打、大山の左前適時打で作った一、三塁の好機で迎えた5回の第3打席は空振り三振に倒れた。

そして7回は2死満塁で回るも鋭い中堅への飛球で凡退した。プロ初適時打、初打点はお預けとなったものの4打席のうち3打席は走者を置いた場面と森下、佐藤輝、大山の頼れる先輩3人が作った好機でのびのびとフルスイングを披露していた。

立石は8回の守備からベンチへ退きデビュー戦を終えた。

試合語は「積極的にいこうと思ってたので1打席目振れて良かったです」と初安打を振り返った。度重なる故障を乗り越えて1軍デビュー。「そんな甘くない。段階を踏んだからこそ良いスタート切れたと思います」とうなずいた。「これで終わりではない。良い通過点だと思って」。冷静に先を見据えた。