日本テレビ系「月曜から夜ふかし」の名物キャラクターとして知られる投資家の桐谷広人氏が、ヤマザキ「春のパンまつり」をめぐって悲劇に見舞われた。

１９日に自身のＳＮＳに、松たか子のＣＭでおなじみの「春のパンまつり」について投稿。点数シールを専用台紙に集めることで、必ず皿がもらえる有名なキャンペーンだが、「今年は３皿分集めました。と言っても、右側の３０点はファンが集めて、講演のツーショット撮影会の時に手渡してくれたもの」と２枚の写真を添えて報告した。

皿ゲットと思いきや、痛恨のミスが発覚。「なんと去年の台紙に貼ってありました。それを見て、引き換え期間は５月２５日と勘違い。今日交換に行こうとしたら」とつづって、泣き顔の絵文字で締めた。

３皿分のシールがパーになる無念の結末に、ＳＮＳでは励ましが殺到。「これはキツすぎる」「ダメ元で行ってみる価値ありそうです」「夜ふかしのスタッフ見てたら企画で行かせてあげてほしいｗ」「えぇぇ それはショックすぎます…」「松たか子さんに笑われちゃう」と激励の声が相次いだ。