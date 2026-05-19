ハーデンが歴代2位／優勝なしで最も多くプレーオフの試合へ出場してきた上位10選手

NBAという世界最高のプロバスケットボールリーグで、1シーズンにチャンピオンへ輝くことができるのは1チームのみ。選手たちは約6カ月間をかけて82試合のレギュラーシーズンを戦った後に、プレーオフという“真の覇権争い”で競い合っていく。

現行フォーマットで、プレーオフを勝ち上がるためにはファーストラウンド、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、NBAファイナルと、4つのシリーズで相手チームよりも先に4勝しなければならない。

NBA史上、最も多くのチャンピオンシップを獲得してきたのはビル・ラッセル（元ボストン・セルティックス）の11回。現役ではロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーとドレイモンド・グリーン、ダラス・マーベリックスのクレイ・トンプソンがそれぞれ4回で最多タイとなっている。

その一方、何度もプレーオフの大舞台へ立ちながら、優勝に届かない選手たちがいる。『ESPN』は、5月19日（現地時間18日、日付は以下同）にNBAで優勝経験がない選手たちのうち、最も多くプレーオフの試合へ出場してきた選手たちをリストアップしていた。

歴代最多はカール・マローン（元ユタ・ジャズほか）の193試合。歴代有数のパワーフォワードは、ジャズで2度、レイカーズで1度ファイナルまで勝ち進むも、優勝には届かなかった。

続いて2位に入ったのは、クリーブランド・キャバリアーズでプレーするジェームズ・ハーデンの187試合。キャリア17年すべてでプレーオフ出場を飾っているベテランガードは、オクラホマシティ・サンダー時代の2012年にファイナルを経験も、その後はカンファレンス・ファイナルの壁を突破できずにいる。

しかし、今年はヒューストン・ロケッツ時代の2018年以来初のカンファレンス決勝進出を果たし、20日からニューヨーク・ニックスとファイナル進出をかけて激突する。悲願のファイナル返り咲き、そして初優勝を飾ることができるか注目したい。

19日に『ESPN』へ公開された、NBAで優勝経験がない選手たちのうち、最も多くプレーオフの試合へ出場してきた上位10選手は下記のとおり。現役ではハーデンのみで、今シーズン限りで現役引退となったクリス・ポール（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）がランクインしている。



※以降チーム名は略称、*=現役選手

◆■優勝経験なしで最も多くプレーオフの試合へ出場してきた上位10選手

１位 カール・マローン（元ジャズほか）：193試合



２位 ジェームズ・ハーデン（キャバリアーズ）*：187試合



３位 ジョン・ストックトン（元ジャズ）：182試合



４位 サム・パーキンス（元ソニックスほか）：167試合



５位 クリス・ポール（元クリッパーズほか）：149試合



６位 カイル・コーバー（元ホークスほか）：145試合



７位 ジョージ・ヒル（元ペイサーズほか）：144試合



ー位 レジー・ミラー（元ペイサーズ）：144試合



ー位 チャールズ・オークリー（元ニックスほか）：144試合



10位 デリック・マッキー（元ペイサーズほか）：142試合

【動画】カンファレンス準決勝でキャブスの選手たちが決めたベストプレー集！





