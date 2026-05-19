結果は多発転移がみられる大腸がんステージ4。医師に告げられた「手術不可」／痔だと思ったら大腸がんステージ4でした（7）
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仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったものの、痔と思い込みそのままにしてしまっていました。しかし、それ以外にも体に不調があらわれ、受診をすると大腸がんステージ4であることが発覚して…。
37歳で発覚した大腸がん。治療をしながら漫画家デビュー、経過観察に至るまでの日々を描いたコミックエッセイです。
※本記事はくぐり著、押川勝太郎監修の書籍『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』から一部抜粋・編集しました。
※手術するなら完全に切除できることを目指しますが、全部とりきれないのに手術すると、体力が低下してかえって寿命が短くなってしまうこともあり、メリットがないため、化学療法のみになります。(監修・押川)
■衰弱する心
■診察前の地獄とアンケート（？）
■いざ診察室へ
■大腸がんステージ４告知
■焦る主治医
著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』