残念ですが


▶▶この作品を最初から読む

仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったものの、痔と思い込みそのままにしてしまっていました。しかし、それ以外にも体に不調があらわれ、受診をすると大腸がんステージ4であることが発覚して…。

37歳で発覚した大腸がん。治療をしながら漫画家デビュー、経過観察に至るまでの日々を描いたコミックエッセイです。

※本記事はくぐり著、押川勝太郎監修の書籍『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした　標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』から一部抜粋・編集しました。

■事の経緯

ステージ4という事になりました


俺もどうしていいかわからなかったんだ…


※手術するなら完全に切除できることを目指しますが、全部とりきれないのに手術すると、体力が低下してかえって寿命が短くなってしまうこともあり、メリットがないため、化学療法のみになります。(監修・押川)

■衰弱する心

みんな味方だから…


もしかして余命宣告とかされる！？


■診察前の地獄とアンケート（？）

死刑宣告を待つような気分だった


迷わず絶望したに丸をつけた


■いざ診察室へ

検査結果をお知らせします


CTの結果なんですが…


■大腸がんステージ４告知

両肺にたくさんの白い粒が映っていた


手術不可　化学療法のみです


■焦る主治医

ご本人に伝えられたんでしたよね？


著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』