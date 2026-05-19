スコットランド代表W杯メンバー26人発表!! ロバートソンら選出、日本戦不在の43歳GK復帰で欧州最年長出場に期待
スコットランドサッカー協会は19日、北中米ワールドカップに臨むスコットランド代表メンバーを発表した。日本代表と対戦した3月シリーズから5人が入れ替わり、43歳のGKクレイグ・ゴードン(ハーツ)や20歳のMFベン・ドーク(ボーンマス)らがメンバー入りした。
新たに入ったのはゴードン、ドークの他、DFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)、FWローレンス・シャンクランド(ハーツ)、FWロス・スチュワート(サウサンプトン)の合計5選手。DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、MFスコット・マクトミネイ(ナポリ)らも順当に名を連ねた。
ゴードンは3月シリーズこそ肩の負傷で帯同しなかったものの、W杯欧州予選の終盤戦ではゴールマウスを守っており、W杯でも出場機会を得る可能性大。欧州出身選手としての最年長出場記録樹立に期待がかかる。
C組のスコットランドは初戦でハイチと対戦した後、ブラジル、モロッコと戦う。
スコットランド代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
クレイグ・ゴードン(ハーツ)
アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)
リアム・ケリー(レンジャーズ)
▽DF
グラント・ハンリー(ハイバーニアン)
ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
アーロン・ヒッキー(ブレントフォード)
ドミニク・ヒアム(レグザム)
スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)
ネイサン・パターソン(エバートン)
アンソニー・ラルストン(セルティック)
アンドリュー・ロバートソン(リバプール)
ジョン・サウター(レンジャーズ)
キーラン・ティアニー(セルティック)
▽MF
ライアン・クリスティー(ボーンマス)
{フィンドレー・カーティス}}(キルマーノック)
{ルイス・ファーガソン(ボローニャ)
ベン・ドーク(ボーンマス)
ビリー・ギルモア(ナポリ)
ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
ケニー・マクリーン(ノリッジ)
スコット・マクトミネイ(ナポリ)
▽FW
チェ・アダムス(トリノ)
リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)
ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)
ローレンス・シャンクランド(ハーツ)
ロス・スチュワート(サウサンプトン)
新たに入ったのはゴードン、ドークの他、DFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)、FWローレンス・シャンクランド(ハーツ)、FWロス・スチュワート(サウサンプトン)の合計5選手。DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、MFスコット・マクトミネイ(ナポリ)らも順当に名を連ねた。
C組のスコットランドは初戦でハイチと対戦した後、ブラジル、モロッコと戦う。
スコットランド代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
クレイグ・ゴードン(ハーツ)
アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)
リアム・ケリー(レンジャーズ)
▽DF
グラント・ハンリー(ハイバーニアン)
ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)
アーロン・ヒッキー(ブレントフォード)
ドミニク・ヒアム(レグザム)
スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)
ネイサン・パターソン(エバートン)
アンソニー・ラルストン(セルティック)
アンドリュー・ロバートソン(リバプール)
ジョン・サウター(レンジャーズ)
キーラン・ティアニー(セルティック)
▽MF
ライアン・クリスティー(ボーンマス)
{フィンドレー・カーティス}}(キルマーノック)
{ルイス・ファーガソン(ボローニャ)
ベン・ドーク(ボーンマス)
ビリー・ギルモア(ナポリ)
ジョン・マッギン(アストン・ビラ)
ケニー・マクリーン(ノリッジ)
スコット・マクトミネイ(ナポリ)
▽FW
チェ・アダムス(トリノ)
リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)
ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)
ローレンス・シャンクランド(ハーツ)
ロス・スチュワート(サウサンプトン)