　スコットランドサッカー協会は19日、北中米ワールドカップに臨むスコットランド代表メンバーを発表した。日本代表と対戦した3月シリーズから5人が入れ替わり、43歳のGKクレイグ・ゴードン(ハーツ)や20歳のMFベン・ドーク(ボーンマス)らがメンバー入りした。

　新たに入ったのはゴードン、ドークの他、DFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)、FWローレンス・シャンクランド(ハーツ)、FWロス・スチュワート(サウサンプトン)の合計5選手。DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、MFスコット・マクトミネイ(ナポリ)らも順当に名を連ねた。

　ゴードンは3月シリーズこそ肩の負傷で帯同しなかったものの、W杯欧州予選の終盤戦ではゴールマウスを守っており、W杯でも出場機会を得る可能性大。欧州出身選手としての最年長出場記録樹立に期待がかかる。

　C組のスコットランドは初戦でハイチと対戦した後、ブラジル、モロッコと戦う。

　スコットランド代表メンバーは以下のとおり。

▽GK

クレイグ・ゴードン(ハーツ)

アンガス・ガン(ノッティンガム・フォレスト)

リアム・ケリー(レンジャーズ)

▽DF

グラント・ハンリー(ハイバーニアン)

ジャック・ヘンドリー(アルイテファク)

アーロン・ヒッキー(ブレントフォード)

ドミニク・ヒアム(レグザム)

スコット・マッケンナ(ディナモ・ザグレブ)

ネイサン・パターソン(エバートン)

アンソニー・ラルストン(セルティック)

アンドリュー・ロバートソン(リバプール)

ジョン・サウター(レンジャーズ)

キーラン・ティアニー(セルティック)

▽MF

ライアン・クリスティー(ボーンマス)

{フィンドレー・カーティス}}(キルマーノック)

{ルイス・ファーガソン(ボローニャ)

ベン・ドーク(ボーンマス)

ビリー・ギルモア(ナポリ)

ジョン・マッギン(アストン・ビラ)

ケニー・マクリーン(ノリッジ)

スコット・マクトミネイ(ナポリ)

▽FW

チェ・アダムス(トリノ)

リンドン・ダイクス(チャールトン・アスレティック)

ジョージ・ハースト(イプスウィッチ・タウン)

ローレンス・シャンクランド(ハーツ)

ロス・スチュワート(サウサンプトン)