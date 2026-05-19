作家でタレントの乙武洋匡氏（50）が5月16日、Instagramを更新。2026年W杯メンバーから、ケガの影響落選した南野拓実（31）との貴重なオフショットを投稿し、そのメッセージが反響を呼んでいる。

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投稿された写真は、モナコの美しい海を背景にほほ笑む南野と乙武氏の2ショット。白のインナーに黒のシャツを羽織った私服姿の南野は、リラックスした雰囲気をまとっている。乙武氏は、「今回、怪我の影響もあってW杯メンバー選出とはなりませんでしたが、メンター役としてチーム帯同の可能性もあるとか」「そんな役回りも頷けるほどのナイスガイであり、人間的にも素晴らしい方でした」と、南野の人柄を称えた。

【画像】海をバックに笑顔を見せる南野拓実と乙武氏（画像は乙武洋匡氏のInstagramより引用）

この投稿には、Xユーザーから「うおおおいい写真や！羨ましい！」「南野拓実、心優しきサムライ」「イケメンだー」「代表でもっとも闘える男がベンチ裏で仲間を鼓舞するために帯同は胸熱すぎる ホンモノのいい男です」「自分も南野選手が一番好きなので今回は悲しいけど、チーム帯同してくれたら嬉しいな」といったコメントが寄せられている。