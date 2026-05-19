KKTのカメラマンが自ら取材、編集を手掛ける「カメラマン企画」、今年度は「食」をテーマにした「クマモトテーブル」です。



1回目はいまが旬の「ムラサキウニ」です。黄金色の濃厚でとろけるような食感はいかがですか？



天草の外海に面し、イルカの聖地と呼ばれる通詞島への入り口にある、天草市五和町の丸健水産。

天草の新鮮な海鮮料理を提供しています。中でも・・・。





■丸健水産 取締役 野崎聖史さん「海の幸といえば、僕の中ではウニ」

天草でこの時期だけ味わえる希少な生ウニがあります。



■野崎さん「天草では四季折々で生ウニがとれる。一年中生ウニが獲れるというのは珍しい今のウニはムラサキウニという種類で、ウニが嫌いな人でもウニ好きになるくらい美味しいムラサキウニです。」

■ウニ丼を食べた男性「今まで食べてたウニとは何かがちがうなという感じがしました」



他と違う理由は何なのでしょうか？



天草で素潜り漁を続けること50年の福田力雄さん。



■漁師 福田力男さん「今78(歳)！まだまだこれから！」



ひみつは海の中にあると福田さんはいいます。



天草のウニの美味しさは他にはない理由があるといいます。



■福田さん「海藻！ホンダワラとかアラメとかをウニが食べている」

天草の近海は、有明海の中でも特に潮の流れが速く、栄養価の高い海藻が育つ環境があります。その海藻をエサとしているため、上質なウニが育つといいます。



しかし･･･



■福田さん「昔と比べたら（ウニの収量は）比べものにならない。今、温暖化で海藻がなくなってきている」



このため近年、ウニの収量が減っているといいます。



■早川弘将カメラマン「それでもおいしさは変わらないですか？」



■ 福田さん「うん、これ食べん？」



■早川カメラマン「うわ～、贅沢！こんなにいいんですか！？」



■ 福田さん「よか」「おいしい？」



■早川カメラマン「う～まっ！！！」



■ 福田さん「そりゃ、よかった」



このムラサキウニを贅沢にもご飯が見えなくなるほどのせた「ムラサキウニ丼」(税込4906円)

■野崎さん「うちのウニ丼は、生ウニを炊き込んだご飯ですので、生ウニと一緒に味わっていただくと、来てよかったなと思っていただけると思う」



■男性客「すごい濃厚でクリーミーな感じ。初めてウニで美味しいと思いました」



■女性客「とてもまろやかで美味しかったです。トロトロでした」



■男性客「新鮮なので味が濃くて美味しかったです」



■女性客「美味しすぎて感動しました。 この時期にきてよかったです」



「ごちそうさまでした！」

ムラサキウニをめぐっては高齢化による後継者不足や体への負担などから素潜りをする漁師が減っています。



ウニを味わえることへの感謝の気持ちも膨らみますね。



いまが旬のムラサキウニ、6月上旬まで楽しめるそうです。