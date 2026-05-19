新人賞を受賞した東レ滋賀の花岡千聡　（カメラ・上村　尚平）

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　バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグの２０２５―２６年シーズン表彰式が１９日、都内で開かれ、レギュラーシーズン（ＲＳ）女子のＭＶＰには佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）が選出された。「本当にうれしく思いますし、ＭＶＰをいただけてびっくりしたんですけど、チームメートのおかげで取ることができた賞だと思います」と語った。

　

◆レギュラーシーズン個人表彰・女子一覧

▼ＭＶＰ　佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）　▼トップスコアラー　オリビア・ロジャンスキ（群馬）　▼トップスパイカー　荒木彩花（ＳＡＧＡ久光）　▼トップサーバー　ジュリエット・ロホイス（東レ滋賀）　▼トップブロッカー　ブリオンヌ・バトラー（Ａｓｕｔｅｍｏ）　▼トップサーブレシーバー　西村弥菜美（ＳＡＧＡ久光）

　▼ベスト６　オポジット・シルビア・ヌワカロール（ＮＥＣ川崎）　アウトサイドヒッター（２人）佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）、オリビア・ロジャンスキ（群馬）　ミドルブロッカー（２人）荒木、タットダオ・ヌクジャン　セッター・松井珠己（ともにＰＦＵ）

　▼ベストリベロ・西村　▼ベストレシーブ・林琴奈（大阪Ｍ）

　▼ＣＳ・ＭＶＰ賞　西村　▼最優秀フェアプレー賞　レーナ・シュティグロート（ＫＵＲＯＢＥ）▼特別表彰　黒後愛（埼玉上尾）　▼ヘッドコーチ賞　中谷宏大氏（ＮＥＣ川崎）　▼最優秀新人賞　花岡千聡（東レ滋賀）