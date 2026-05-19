バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグの２０２５―２６年シーズン表彰式が１９日、都内で開かれ、レギュラーシーズン（ＲＳ）女子のＭＶＰには佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）が選出された。「本当にうれしく思いますし、ＭＶＰをいただけてびっくりしたんですけど、チームメートのおかげで取ることができた賞だと思います」と語った。

◆レギュラーシーズン個人表彰・女子一覧

▼ＭＶＰ 佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎） ▼トップスコアラー オリビア・ロジャンスキ（群馬） ▼トップスパイカー 荒木彩花（ＳＡＧＡ久光） ▼トップサーバー ジュリエット・ロホイス（東レ滋賀） ▼トップブロッカー ブリオンヌ・バトラー（Ａｓｕｔｅｍｏ） ▼トップサーブレシーバー 西村弥菜美（ＳＡＧＡ久光）

▼ベスト６ オポジット・シルビア・ヌワカロール（ＮＥＣ川崎） アウトサイドヒッター（２人）佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）、オリビア・ロジャンスキ（群馬） ミドルブロッカー（２人）荒木、タットダオ・ヌクジャン セッター・松井珠己（ともにＰＦＵ）

▼ベストリベロ・西村 ▼ベストレシーブ・林琴奈（大阪Ｍ）

▼ＣＳ・ＭＶＰ賞 西村 ▼最優秀フェアプレー賞 レーナ・シュティグロート（ＫＵＲＯＢＥ）▼特別表彰 黒後愛（埼玉上尾） ▼ヘッドコーチ賞 中谷宏大氏（ＮＥＣ川崎） ▼最優秀新人賞 花岡千聡（東レ滋賀）