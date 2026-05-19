《新作》コンビニレベル超えてない！？【ファミマ】お家カフェがシャレる「映えスイーツ」

おうちでちょっぴり贅沢なおしゃれスイーツを食べたいときは【ファミリーマート】がおすすめ。味だけでなく見た目にもこだわった映えスイーツがそろっています。今回は「新作スイーツ」のなかから、注目の商品をピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。

パクッと食べられるスティックタイプ

4/21より数量限定で販売されているのが、こちらの「宇治抹茶スティックケーキ」\160（税込）です。表面のマーブル模様がおしゃれな1品。スイーツブロガーの@sujiemonさんによると「宇治抹茶の渋みとミルクの甘さ」が感じられるそう。スティックタイプなので、ワンハンドでパクッと食べられるのもうれしいポイントです。お手頃価格なので、ぜひ試してみてください。

桃 × フィナンシェの贅沢な組み合わせ

こちらは、4/28より販売がスタートした「桃のデザートフィナンシェ」\250（税込）です。フィナンシェの上に、ホイップクリームと白桃をトッピング。@sujiemonさんによると、フィナンシェは「アーモンドの香ばしさとバターのコクが絶品」とのこと。焼き菓子にクリームとフルーツを合わせることで、贅沢感がアップしている印象。

たっぷり大容量！ 満足度高めスイーツ

5/5に発売したばかりのこちらは「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」\358（税込）です。カップのなかは複数の層になっていて、コンビニスイーツとは思えないようなクオリティ。重量195gのたっぷりサイズで、甘いものをがっつり食べたいときにもぴったり。チョコ系のスイーツが好きな人は試してみる価値ありです。

チョコ × コーヒーゼリー

パフェの構成は、下からミルクチョコプリン・コーヒーゼリー・チョコムース・ココアスポンジとなっていて、トップにはチョコホイップクリームがたっぷり。ホイップにかかったチョコソースは「パリパリ」（公式サイトより）になっており、食感が楽しめそう。プリンやムースなど甘そうに感じますが、@sujiemonさんによると「コーヒーゼリーの苦味や爽快感」があって「甘味は控えめでかなりサッパリ」と食べられるそう。大容量ですが、パクパク食べ進められそうです。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A