◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡが９回２死三塁から５番・宮下の適時二塁打で２４イニングぶりの得点を奪い、２試合連続の完封負けを阻止するも４連敗で借金２に後退した。最近５試合でわずか４得点と１２球団トップのチーム打率（・２５４＝１８日終了時点）を誇る強力打線が影を潜めている。

相川監督は「何とか最少失点でいくというところも含めて、（点の）取られ方というか意識の問題というか。そういうところはバッテリーで当然課題もありますし、そこは打たれたからとかではなく、明日からも状況によっていろいろ考えなくてはいけないところはあると思います。そこは点数というか、打撃とは別で、１点でも少なくしていかなくてはいけないところなので。打撃は打撃で当然、１点しか取れなかったということ。当然、選手は一生懸命やっていますし、そこから点数を取らせるというところは当然ベンチの仕事なので。そこは選手と一緒に明日どうやって点数を取っていくのか、攻略するのかというのはまた考えていきます」と振り返った。

２点を追う５回には先頭・勝又がチーム初長打となる中越え二塁打。２死三塁で先発・竹田に代打・ビジエドを送ったが、遊ゴロに倒れた。６回も１番・蝦名が左翼フェンス直撃の二塁打。２イニング連続で先頭打者が長打をマークしたが、度会、筒香と主軸が凡退した。

広島のエース・床田とは早くも今季４度目の対戦となった。この日まで３度で左腕に黒星をつけたのは１度だけだが、チームは２勝１分けと「ＶＳ床田」の試合は分が悪くなかった。前回は今月５日に横浜で対戦し、６回で５点を奪っていたが、この日は６回３安打無失点の好投を許して白星を献上した。

１４日のファーム・リーグ、巨人戦（Ｇタウン）で２回３６球を投げて２安打無失点だった２４年ドラフト１位右腕・竹田を中４日で先発させたが、４回２死二、三塁でモンテロに決勝の２点適時打を献上。４回３安打２失点で３敗目を喫した。２番手・若松も６回２死三塁で坂倉にタイムリーを浴び、流れを取り戻すことはできなかった。