栃木県で発生した強盗殺人事件で、17日未明に指示役とみられる男が逮捕された。同日、男の妻も身柄が確保され、共犯とみられている。

事件が発生したのは、今月14日。栃木県上三川町の民家に強盗が入り、69歳の女性が殺害された。女性の胸などには、刺されたり殴られたりした傷が20カ所以上あった。警察は、実行役の16歳の少年4人を逮捕。共謀して民家に侵入し金品を物色し、この家に住む女性を凶器で刺して殺害した疑いがある。

17日に逮捕された夫婦が少年らに指示していたとみられているが、容疑を否認しているという。夫婦には実行犯を募集した形跡が確認されていないことも判明しており、夫婦以外で実行役を募集していた人物がいる可能性もあるとのことだ。

今回の事件は、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の関与を視野に捜査が進められている。トクリュウは「高額報酬」や「ホワイト案件」などとうたって実行役となるメンバーを募集。

実際には強盗や特殊詐欺といった犯罪行為をさせるため、「闇バイト」と呼ばれ社会問題となっている。今回の事件で逮捕された少年のうちの1人はほかの少年3人を強盗に誘っていたことなどから、マルチ型の闇バイトとの指摘もある。

近年、闇バイトによる重大事件が相次いでいる。とくに、2024年に首都圏で相次いで発生した強盗事件は世間に衝撃を与えた。2025年には指示役の4人が逮捕され、通常の求人と見せかけて実行役を募集していたことが判明。実行役となった人物とは秘匿性の高いアプリを利用して指示を出していた。

闇バイトが深刻化していることから、警察庁は公式サイトで「甘い誘惑にだまされないで！」などと注意を呼びかけている。このほか、啓発動画の公開やアドトラックを用いた啓発も行うなど、闇バイトの防止に力を入れている。

今回の事件の逮捕者は計6人となった。しかし黒幕の存在も指摘されており、全容解明はまだ先となりそうだ。16歳の少年4人が実行役として逮捕されるのは異例ということもあり、今後の展開が注目されている。