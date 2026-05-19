「物価の優等生」が再び最高値に。

【写真を見る】ゆずの香りがするたまごに…“メレンゲTKG” 人気のたまごかけごはん専門店

農林水産省の調査によると、卵の価格が1パック平均309円と過去最高値に。さらに、鶏もも肉も最高値を更新です。

たまごと鶏肉のダブル高騰 たまご食べ放題の店は…

シンプルだけど、無限の可能性を秘めた「たまごかけごはん」、略してTKG。

この日、東京・吉祥寺にあるたまごかけごはん専門店「吉祥寺TKG たまごのおはなし」には、希少な卵がずらり。好きな卵を選ぶバイキング式のランチです。

ここの目玉メニューは、白身をふわっふわのメレンゲにして食べる新食感TKGです。

この店では、多い日で1日200個ほど消費するといいます。

吉祥寺TKG たまごのおはなし 代表 土山俊郎さん

「もともと卵は（物価の）優等生と言われていて、安くお客さんに提供したくて始めたんですけど」

卵の価格は、5年前にオープンした当時と比べ、約2倍になったといいます。さらに、追い打ちをかけているのが、鶏肉の高騰です。

吉祥寺TKG たまごのおはなし 代表 土山俊郎さん

「来月（6月）から鶏肉に関して、値上がりの見込みがあると業者から聞いている。卵の高騰に対して、その策としてうった鶏肉だったが、結局はいま両方とも厳しいという現状」

崎陽軒「横濱チャーハン」から鶏肉が消える? 20年ぶりのメニュー変更

その影響は、“旅のお供”の定番商品にも。

シウマイ弁当でお馴染みの「崎陽軒」では、半世紀以上のロングセラーとなっている、鶏肉のチリソースが入った「横濱チャーハン」（890円）が20年ぶりにメニューを変更します。

6月1日から、「鶏のチリソース」が「小エビのチリソース」に。さらに、チャーハンにトッピングされていたエビがなくなるのです。

崎陽軒 広報担当 鈴木莉緒さん

「鶏肉を中心とする原材料や、付属のプラスチックスプーンや折などの包材、並びに諸経費の高騰が続いており、価格を据え置くということで今回、内容の変更をさせてもらう」

卵の価格は過去最高値に…1パック230円のお得な穴場も

農林水産省が19日に発表した食品価格の動向調査によると、5月11日〜13日の鶏肉100gの平均販売価格は、「154円」と平年より14%高くなりました。

また、かつて“物価の優等生”と呼ばれた卵は、1パック309円に。これは、平年より21%高く、過去最高値に並びました。

そうした中、平均価格より79円も安い、1パック230円のお得な穴場を発見しました。

神奈川県相模原市にある、養鶏場の直売所「おがわのたまご直売所」では、殻に少しざらつきやシミがあるだけ、という理由で出荷していない“ワケあり”卵を激安で販売。

客

「見た目がちょっと悪いというだけで、中身は全然問題ないので」

毎日、10〜15パックほど用意するという“ワケあり”卵。取材した日はオープンから約2時間で売り切れました。

生活に欠かせない卵など食品価格の高止まり。この状況はいつまで続くのでしょうか。