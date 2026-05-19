アミュプラザ長崎新館にある、「エディオン アミュプラザ長崎店」。

最新家電をはじめ、スマートフォンやおもちゃ、さらにリフォームまで幅広く取り扱う家電量販店です。

（エディオン アミュプラザ長崎店 菅 裕磨 さん）

「これから梅雨の時期に入るので、除湿機やサーキュレーターなど、湿気対策の商品を探されるお客様が増えています」

エディオン アミュプラザ長崎店の「梅雨対策グッズ」ランキングです。

【第5位】ふとん乾燥機カラリエ mini TURBO〔アイリスオーヤマ〕1万6,800円(税込)

コンパクトな手のひらサイズなのに、ハイパワー。

4つの自動モードを搭載し、1年中活躍してくれます。

付属のアタッチメントを使い、"靴の乾燥"にも対応。

寝室・布団の湿気対策にぴったりです。

【第4位】DCモーター搭載リモコン付 サーキュレーター〔e angle〕9,980円(税込)

部屋干しに便利な衣類乾燥モードを搭載。

エアコンと併用することで、節電しながら使えます。

風向きも細かく調整でき、羽根やガードが工具不要で取り外せるので、お手入れも簡単です。

【第3位】衣類乾燥除湿機〔e angle〕5万4,800円(税込)

部屋干しを快適にサポートしてくれる、「衣類乾燥除湿機」が第3位です。

低い位置から、広い範囲に風を送り、洗濯物を効率よく乾燥させます。

赤外線と湿度のWセンサーで、乾きムラを抑え、暮らしに合わせた「モード設定」が可能です。

【第2位】ヘアードライヤー ナノケア(クラフトブラック)〔パナソニック〕5万9,400円(税込)

髪の水分を保ち、潤いを与えながら乾すので、「しっとり」とまとまるツヤ髪に。

また、大風量で速乾性も備えています。

多彩なモードで、毎日のヘアセットをサポート。

梅雨の時期の髪の悩みを軽減してくれます。

【第1位】ドラム式洗濯乾燥機 (e angle select)〔ハイ センス〕14万9,800円(税込)

（エディオン 菅 裕磨 さん）

「エディオン アミュプラザ長崎店、梅雨対策グッズ第1位は『ドラム式洗濯乾燥機』です」

12キロの大容量ながら、設置スペースを抑えたうす型のコンパクト設計で、縦型タイプを使っていた方にもおすすめのモデルです。

（エディオン 菅 裕磨 さん）

「低温風で衣類をやさしく乾燥しながら、ふんわり仕上げてくれる『ヒートポンプ式乾燥』が、梅雨の時期に活躍してくれます。洗剤の自動投入機能は、手間を減らしたい方におすすめです」

今年の梅雨は、"便利家電"で快適に過ごしてみてはいかがでしょうか。