雲ひとつない青空の下、砂浜で愛を誓いました。

五島市のビーチで、オリジナルの結婚式が執り行われました。

柔らかな潮風が通り抜ける、穏やかな砂浜。

五島市の香珠子ビーチで16日、「ハレの日」を迎えた新郎の森嵜 渓登さんと新婦の友李花さん。

2人は去年、東京から移住し「自分たちが暮らす場所で大切な人を迎えたい」と、五島での挙式を選んだそうです。

式をプロデュースしたのは、カフェや美術館などを経営する「te to ba」。

6年前から島を舞台にした、オリジナルの結婚式を手掛けています。

披露宴が行われたのは「海の家」。

乾杯の挨拶では、夫婦が所属している合唱団のメンバーから歌のサプライズです。

さらに、新郎が本マグロを豪快にさばく “解体ショー” も。

地元食材がふんだんに盛り込んだ料理とともに、ふるまわれました。

（参列者）

「思い出に残るし、写真もほかの人とは違うものが撮れる」

（参列者）

「(ほかには)ない。五島ならでは」

（参列者）

「きょうは晴れているし、こんなに気持ちいい結婚式は初めて」

（新婦の父）

「地元の人たちが、皆いい人なので安心した。うれしく思った。感激した」

島の魅力と幸せが詰め込まれた「結婚式」。

（新婦 友李花さん）

「みんなニコニコしていて、海にも感動してくれていて、やってよかったと思う」

（新郎 森嵜 渓登さん）

「最高の天気、コンディションで、仲のいいみんなに集まってもらって、参列者から言われたが、天気はお金じゃ買えないと。本当にその通り。最高！」

島ならではの空間で、特別な一日となりました。