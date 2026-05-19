室龍太、ラブレターズ・溜口佑太朗とのコント熱望 “プライベートでやってみたい”
俳優の室龍太が19日、都内で行われた朗読劇シリーズ・VISIONARY READING「手紙」公開ゲネプロと囲み取材会に登壇。ラブレターズ・溜口佑太朗とのコントを熱望した。
【集合ショット】役衣装で登場！笑顔で手をふる五関晃一＆室龍太ら
今作は、「映像で、朗読劇が、物語が、動き出す。」をコンセプトとする朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第3弾。あす20日から24日まで東京・よみうり大手町ホールで上演される。原作は東野圭吾氏の小説「手紙」。弟の大学進学費用を工面しようと空き巣に入り住人を殺害してしまった兄・剛志だが、獄中から弟へ送る「手紙」のやり取りだけが唯一の慰めとなった。一方で、弟・直貴は、兄が殺人犯であることが知られるたびに職も住居も追われ、恋人との未来をも奪われる過酷な人生を歩む。誰かを笑顔にしようと始めたコント師の夢にすら、容赦なく影は襲い掛かる。今作では2人の兄弟の人生を描く。
室は今作について「気楽な気持ちで見に来てください、聞きに来てくださいと言いたいですが、そういう感じでは多分来れないと思うので。とは言え、非常に見やすく、入りやすくなっている演出をされているので、楽しみに来ていただけたら」とアピールした。
また、劇中にはコントシーンがあり、取材会の締めのあいさつ時に「溜口（佑太朗）さんとプライベートでコントとかやってみたいなと思ってて…」とラブレターズ・溜口とのコントを熱望。溜口は「楽屋でやりましょう」と要望を受けつつも「代表のコメントとして…」と、室にツッコミを入れ、会場を笑いに包んだ。
取材会にはほかに、五関晃一、綺咲愛里、橘花梨、松永勝とし（※松永の「とし」は漢数字の「五」に下が「心」）が登壇した。
【集合ショット】役衣装で登場！笑顔で手をふる五関晃一＆室龍太ら
今作は、「映像で、朗読劇が、物語が、動き出す。」をコンセプトとする朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第3弾。あす20日から24日まで東京・よみうり大手町ホールで上演される。原作は東野圭吾氏の小説「手紙」。弟の大学進学費用を工面しようと空き巣に入り住人を殺害してしまった兄・剛志だが、獄中から弟へ送る「手紙」のやり取りだけが唯一の慰めとなった。一方で、弟・直貴は、兄が殺人犯であることが知られるたびに職も住居も追われ、恋人との未来をも奪われる過酷な人生を歩む。誰かを笑顔にしようと始めたコント師の夢にすら、容赦なく影は襲い掛かる。今作では2人の兄弟の人生を描く。
また、劇中にはコントシーンがあり、取材会の締めのあいさつ時に「溜口（佑太朗）さんとプライベートでコントとかやってみたいなと思ってて…」とラブレターズ・溜口とのコントを熱望。溜口は「楽屋でやりましょう」と要望を受けつつも「代表のコメントとして…」と、室にツッコミを入れ、会場を笑いに包んだ。
取材会にはほかに、五関晃一、綺咲愛里、橘花梨、松永勝とし（※松永の「とし」は漢数字の「五」に下が「心」）が登壇した。