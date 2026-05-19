＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】上半身とのギャップがすごい“ほっそり美脚”

身長185センチ、体重150キロを超える長身巨漢力士が土俵に登場。その圧倒的な上半身のボリュームとは対照的な「ほっそり美脚」にファンの熱視線が注がれ「上半身とのギャップが」「癖になるフォルム」など驚きの声が上がる一幕があった。

注目のシーンは序ノ口十七枚目・琴平沼（佐渡ヶ嶽）が序ノ口十枚目・京の里（伊勢ノ海）を寄り切りで下して2勝目（3敗）を挙げた一番でのこと。

このほっそりとした美脚の持ち主は、185センチ、152.6キロの体格を誇る29歳の京の里。伊勢ノ海部屋の公式YouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋」ではプロ顔負けの料理の腕前を披露するなど、穏やかな語り口と癒やし系のキャラクターで「京ちゃん」の愛称で親しまれる人気力士だ。

この日の取組、立ち合いで琴平沼の強烈な右ののど輪を喉元に受けた京の里は、上体を起こされてなすすべなく後退。最後はそのまま一気に寄り切られた。

巨漢でありながら腰から足首にかけてすらりと細い、驚きのスタイルを見せた京の里に対しネットからは「めっちゃ美脚」「上半身とのギャップが」「癖になるフォルム」といったコメントが続出。そのギャップあふれる魅力でファンを魅了していた。なお、取り組みに敗れた京の里は4敗目（1勝）を喫した 。（ABEMA／大相撲チャンネル）