ボーイッシュからガーリーまで活躍♡ 夏コーデに取り入れたい「ハーフパンツ」着回しテク
ボーイッシュからガーリーまで活躍♡ 夏コーデに取り入れたい「ハーフパンツ」着回しテク
コーデにトレンド感をプラスできる、ぷりかわなワードローブが欲しいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、シンプルでありながらきちんと感も手に入る「ハーフパンツ」の着回し術をご紹介します。甘めコーデにも、ボーイッシュなコーデにも活躍する万能アイテムです♡
Item着回すアイテムはこちら♡
ハーフパンツ
こなれ感UPな半端丈ボトム
きちんと感のあるシンプルなデザイン。ハリのある素材感で、甘めのトップスやカジュアルなアイテムとあわせても大人っぽくはきこなせるのが魅力的。
Cordinate ガーリー×ボーイッシュスタイル
少年感が出がちなハーフパンツコーデに、ガーリーブラウスで甘さをプラス。
Cordinate 小物で遊ぶクラシカルコーデ
トラッドな小物を使って、知的なしごできコーデに。
Cordinate 印象アップなきれいめコーデ
ジャケットにシンプルボトムをあわせてオトナっぽく。
Cordinate お目立ち気分な肌見せコーデ
はっちゃけたい気分の日は、ノースリーブ×ハーフパンツで肌見せを楽しんで。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉
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