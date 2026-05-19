ボーイッシュからガーリーまで活躍♡ 夏コーデに取り入れたい「ハーフパンツ」着回しテク

コーデにトレンド感をプラスできる、ぷりかわなワードローブが欲しいコ集合！今回は、中川紅葉とともに、シンプルでありながらきちんと感も手に入る「ハーフパンツ」の着回し術をご紹介します。甘めコーデにも、ボーイッシュなコーデにも活躍する万能アイテムです♡

Item着回すアイテムはこちら♡ ハーフパンツ こなれ感UPな半端丈ボトム きちんと感のあるシンプルなデザイン。ハリのある素材感で、甘めのトップスやカジュアルなアイテムとあわせても大人っぽくはきこなせるのが魅力的。 ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス

Cordinate ガーリー×ボーイッシュスタイル 少年感が出がちなハーフパンツコーデに、ガーリーブラウスで甘さをプラス。 ハーフパンツは着回し。えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）クリップ 660円／ラティス ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 小物で遊ぶクラシカルコーデ トラッドな小物を使って、知的なしごできコーデに。 ハーフパンツは着回し。チェック柄シャツ 1,999円／GRL ニットトップス（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）メガネ 4,400円／OVERRIDE 神宮前 スニーカー 5,980円／オーアールティーアール（ダブルエー）

Cordinate 印象アップなきれいめコーデ ジャケットにシンプルボトムをあわせてオトナっぽく。 ハーフパンツは着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）イヤリング 4,600円／TUWAKRIM（805showroom）バッグ 21,560円／CHIRISTINE PROJECT（HANA KOREA）ソックス 990円／靴下屋（Tabio）ローファー 5,900円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate お目立ち気分な肌見せコーデ はっちゃけたい気分の日は、ノースリーブ×ハーフパンツで肌見せを楽しんで。 ハーフパンツは着回し。2wayニットベスト 16,500円／La boutique BonBon ビスチエ（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ブレスレット 7,500円／TUWAKRIM（805showroom） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉