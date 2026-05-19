BabyBrightの新作アイブロウ♡ふんわり眉叶うムースペンシル登場

タイコスメブランドBabyBright（ベイビーブライト）から、新作「ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル」が登場♡ ムースのように軽やかな描き心地と、自然にぼかしたようなふんわり眉が魅力のアイブロウです。2026年6月1日（月）12時より楽天市場でWEB先行発売、さらに6月上旬から全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次販売されます。

ふんわり眉を叶える極細ペンシル

「ベイビーブライト ムースブロウパウダーペンシル」は、眉毛1本1本を繊細に描き足せる1mmの極細フラット芯を採用。自眉になりすますような自然な仕上がりを簡単に演出できます。

絶妙な硬さの芯にはオイルをバランスよく配合しているため、折れにくく、軽い力でもなめらかに発色。肌にしっかり密着しながら、パウダリーな質感でふんわり柔らかな眉に仕上げてくれます。

さらに、スクリューブラシ付きなのも嬉しいポイント。描いたラインをぼかしたり、毛流れを整えたりできるので、これ1本で完成度の高い眉メイクが叶います。

削る必要のない繰り出しタイプで、忙しい朝にもぴったりです♡

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落ちにくさ＆スキンケア処方も魅力

汗や皮脂で崩れやすい夏の眉メイクに嬉しい、ウォータープルーフ＆スマッジプルーフ処方を採用。汗・水・皮脂・こすれに強く、夜まできれいな眉をキープします。

また、デリケートな目元を考えたスキンケア発想も魅力。ヴィーガン100%のスキンケア成分*を配合し、乾燥から眉周りを守りながら、ハリとコシのある健やかな眉へ導きます。

*アブラナ種子油・ビタミンE（酢酸トコフェロール・トコフェロール）・アーモンドオイル（アーモンド油）・ローズマリーエキス（ローズマリー葉エキス）／すべて保湿として

全4色の垢抜けカラー展開

カラーは、髪色やメイクに合わせて選べる全4色展開です。

01 Hazelnut Beige（ヘーゼルナッツベージュ）：やわらかなベージュニュアンスを含んだ明るめブラウン。ふんわり優しい印象に。

02 Pecan Brown（ピーカンブラウン）：赤みと黄みのバランスが絶妙なナチュラルブラウン。どんな髪色にも合わせやすい万能カラー。

03 Almond Brown（アーモンドブラウン）：自然な深みを与えるニュートラルブラウン。きちんと感のある立体眉に。

04 Grain Gray（グレイングレー）：赤み・黄みを抑えたクールなグレートーン。黒髪やアッシュ系ヘアにおすすめ。

価格は720円（税抜）／792円（税込）。手に取りやすい価格帯なのも魅力です。

さらに、楽天市場の公式認定ショップ「シトラスマーケット」では、先着30名限定の半額モニターキャンペーンも実施。気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

まとめ

BabyBrightの新作「ムースブロウパウダーペンシル」は、繊細な極細芯とふんわりムース質感で、今っぽい抜け感眉を叶えてくれる注目アイテム♡

落ちにくさやスキンケア処方など、毎日使いたくなる魅力がたっぷり詰まっています。自分にぴったりのカラーを見つけて、眉メイクをアップデートしてみてください。