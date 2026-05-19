今年の暑さには「デカドリンク」！街中で、顔よりも大きなドリンクを持っている人を見たことありませんか?大容量なのに実は“お得”なんです！コンビニでも売上げを伸ばしていました。

【写真を見る】自販機より安い！？高コスパの“デカ”ドリンク 便利な専用ホルダーも！

「1〜2時間くらいかけて飲み切る」自動販売機より安い“デカドリンク”

季節外れの暑さのなか、虎ノ門のオフィス街では、大きな飲み物を持っている方が多くみられます。

「安いしずっと飲めるのでちょうどいいかなって」

「ここから会社に長く籠るので、長く飲めるやつ。（社内に）5〜6時間くらい」

――退社時間に間に合う?

「最後は意地で飲み干します」

大きいだけではなく、値段も手頃だというのが、いわゆる“デカドリンク”です。

東京・池袋にある「MIXUE 池袋立教通り店」では平日にも大行列が！

思わず買ってしまう理由は、そのお値段。厳選された茶葉を使用した本格的な紅茶でも、700mlでなんと130円！

20代

「自販機だと170円くらいするから、130円でこの美味しさなら、こっちの方がいいかな」

「MIXUE」は世界15か国4万9000店以上を展開しており、茶葉の栽培から物流までを一貫して自社で行っているため、コストを抑えられ、“自動販売機よりも安い”この価格での提供が可能なんだそうです。

あまりの安さに2つ購入した人も。

20代男性

「1本歩きながら飲んで、もう1本は戻ってから飲んでみたいな。物価高って言われている中で、ここまで安いのはびっくり」

コンビニやファストフード店も売れ行き好調

大容量なのにコスパが良い「デカドリンク」はコンビニやファストフード店でも。

ローソンは一部のドリンクを「メガサイズ」で販売。

Mサイズ（280円）の2倍の大きさの特大のカップに入ったメガアイスカフェラテは390円とMサイズを2個買うより170円もお得に！

ローソン マチカフェ担当 入江紀子さん

「大きなサイズを特に夏場に飲みたいというリクエストもあり、2025年4月と比べ、2026年4月はメガサイズ全体として30%以上（増）の売れ行きで推移しております」

また、「マクドナルド」は5月20日からMサイズの約2倍量の「グランドサイズ」を販売。こちらもMサイズを2つ買うよりお得になっています。

飛ぶように売れる！? “デカ”ドリンク用ホルダーが人気

「デカドリンク」について取材をしていると、大きいが故に「重い」という声も。

そんな中、都内で開催されている台湾フェスではカップに取り付ける「ドリンクホルダー」が飛ぶように売れているそう。

屋台湾フェス実行委員会 担当者

「昨年台湾の方へ行ってきて、タピオカ屋さんとかお土産屋さんでもかなり大人気の商品だったので、私たちも仕入れさせていただきました」

台湾ではデカドリンクが非常に人気で、台湾旅行をした人が現地で購入したドリンクホルダーの写真も多くSNSにアップされています。

また、台湾ではアパレルショップなどの前には、「デカドリンク置き場」が設置されていて、売り物が飲み物で汚されないよう対策をしているお店も。

氷が溶けにくい構造 30分経っても冷たくて美味しいカップ

東京・新大久保「OKUDANG」では、「デカドリンク」を美味しく飲み続けられるある工夫が。

30分前から飲み続けているというお客さん。

客

「ずっと冷たいと思って」

「まだ氷がこのくらいまで残っています」

時間が経っても美味しく飲み続けられる理由は、カップにありました！

店舗スタッフ

「氷が溶けにくいように分厚い構造になっておりまして、3時間ぐらいはカフェにいて帰られる方でも『（氷が）まだ残ったよ』と言うお客さんもいました」

コスパ良く水分補給。「デカドリンク」への注目はさらに高まりそうです。