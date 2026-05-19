"火気厳禁の理由が物々しい公園"がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】読んだら怖くなる「火気厳禁」看板

「火気厳禁 公園内は石油採掘跡地のため、天然ガスが発生しており火災の危険がありますので、火気の使用及び喫煙を禁止いたします。ご協力をお願いいたします」と書かれた看板。もし火がついたらどうなるのか…そう想像するとこの看板が一般的な公園などで見かける「火気厳禁」よりも飛び抜けてシリアスなものであることに気づかされる。



画像を紹介した高根たかねさん（@dambiyori）に話を聞いた。



ーー画像はどちらで撮影されたものでしょうか？



高根：新潟県出雲崎町にある「石油産業発祥地記念公園」という公園です。



僕は群馬に住んでいるのですが、日曜日にお芝居を見るために新潟市に行く予定がありましたので、それに合わせて立ち寄りました。



昨今の世界情勢で石油の供給不安みたいなニュースをずっと見聞きする中で「そういえば新潟って昔は石油が取れてたのだよなぁ。今も現地に行けば石油採掘に関することが何かわかるかな」といくつかのスポットを訪れたのですが、そのうちの一つになります。



他にもこの公園そばの出雲崎石油記念館、新潟市の石油の世界館および石油産業遺産群、新津温泉、INPEX長岡鉱場を訪れました。新津温泉は石油を掘ってる時に見つかった温泉だそうで、お湯が石油の匂いでした。またINPEX長岡鉱場では外から眺めただけですが天然ガスを採掘してる様子を見ることができました。



ーーこの注意書きや園内をご覧になったご感想をお聞かせください。



高根：日本国内で火が使える公園ってキャンプ場でもない限りないと思うのですが、逆に納得せざるを得ない理由を具体的に書かれることもまず無いと思うので、そこに、そこはかとないおかしみを感じました。また採掘を止めてもこんなふうに天然ガスが出るのだなぁということに対してやっぱり驚きを感じました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



高根：「看板の棒自体がガス抜きの管で、天然ガスが出てるのでは？」と返信されてる方がいて、確かに支柱の先がそれっぽい形（下向きに穴が空いている）していて「なるほど」と思いました。反響によって新たな気づきがありよかったです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「ご協力のレベルではない。守らないとてめえ死ぬぞだ」

「看板の棒自体がガス抜きの管で、天然ガスが出てるのでは？マジでヤバいヤツ」

「絵に描いたようなヤニカスがやらかしそうな状況w」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



新潟では古代から石油が発見されており『日本書紀』にも天智天皇が即位した668年に越の国から「燃ゆる水」と「燃ゆる土」が献上されたと記されているが、中でも石油産業発祥地記念公園は日本石油が掘削し1891年に噴油した日本初の近代的油田。ご興味のある方はぜひ足を運んでいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）