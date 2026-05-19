新潟県上越市で5月18日、ホームセンターのペットショップから体長1mを超えるヘビ1匹が逃げ出していることが判明。毒はないものの、 19日朝も警察官などが周囲の捜索にあたっていました。

【リポート】

「警察がペットショップ周辺の警戒に当たっています」



上越市下門前のホームセンターにあるペットショップから逃げ出した1匹のヘビ。



5月18日午後6時半ごろ、「飼育ケースの一部が割れており飼育ケースからヘビがいなくなった」と警察に通報があったといいます。



いなくなったのは、東南アジアに生息するヘビ“マラヤンブラッドパイソン”1匹。



体長は1m～1m30cmほどだったと言います。



【リポート】

「警察官が厚手の手袋と長い棒でヘビの捜索にあたっています」



茶褐色でまだら模様のマラヤンブラッドパイソンは夜行性で毒はないものの、人が手を出すと噛みつかれる恐れも。



【上越市民】

「毒はないと書いてあったけど、もし噛まれたら怖い」



【上越市民】

「散歩をよくするので、見かけても触れないようにというのは当然だが、早く見つかってほしいなというのが率直な意見」



警察によりますと、17日の閉店時にはヘビがいることを確認していましたが、18日の朝、飼育ケースの一部が割れ、ヘビがいなくなっていたということです。



店内をくまなく探しても発見には至らず、店内にいるのか、店外に出たのかも分かっていません。



上越警察署は発見した場合には近づいたり触れたりせず、警察に通報するよう呼びかけています。