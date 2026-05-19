モンベル『ポケッタブル』と『アウルパック』どっちが普段使い向き？ 20Lリュックを比較
普段使いのリュックは、日々使うものだからこそ“何を優先するか”で満足度が変わる。通勤や街歩きで軽さを重視するのか、荷物が増えがちな日にも対応できる収納力を選ぶのか。Mont-bell（モンベル）の20Lモデルの中から、特徴の異なる2つを比較する。
【写真】“軽く持つ日”か“しっかり背負う日”か…モンベルの20Lリュック
■毎日使うか、持ち運ぶかで選ぶ
荷物をしっかり持ちたい日が多いか、それとも“軽さ優先の日”が多いかで選びやすい。
■軽さで選ぶなら【ポケッタブル デイパック20】
[モンベル] バッグ メンズ レディース リュック リュックサック バックパック ポケッタブル デイパック 20 1133473 A4対応 (ブラック(BK)/ブラック)
とにかく軽く、折りたたんで持ち運べるのが特徴のモデル。容量は20Lありつつ、使わないときはコンパクトに収納できるため、サブバッグとして持ち歩く使い方にも向いている。
必要最低限の荷物で動きたい日や、旅行時の予備バッグとしても使いやすく、「帰りに荷物が増えたとき用に入れておく」といった使い方にもハマる。
●使用シーン
・旅行のサブバッグ
・荷物を減らしたい日の外出
・ちょっとした買い物や街歩き
●使いやすいポイント
・バッグを持っている感覚が軽い
・使わないときはコンパクトに収納
・“念のため持つ”ができる気軽さ
■使いやすさで選ぶなら【アウルパック20】
[モンベル] mont-bell アウルパック20 1123888 BK (BK)
普段使いを前提に設計された、収納力と背負いやすさのバランスがいいモデル。容量は20Lで、A4サイズやガジェット類も収まりやすく、通勤や日常使いでも扱いやすい。
ポケット配置もシンプルで使いやすく、荷物の出し入れがしやすいのもポイント。しっかりした作りで、毎日使っても安心感がある。
●使用シーン
・通勤、通学
・PCや書類を持ち歩く日
・普段使いのメインバッグ
●使いやすいポイント
・荷物を整理しやすい
・背負ったときの安定感がある
・毎日使いやすい安心設計
■ポケッタブルデイパック20とアウルパック20…どっち選ぶ？
・軽さや持ち運びやすさを重視するなら → ポケッタブル
・普段使いの使いやすさを重視するなら → アウルパック
同じ20Lでも、使い方によって選び方は変わる。軽さを取るか、使いやすさを取るか。日常の使い方を思い浮かべると、自分に合うほうが見えてくる。
モンベルのリュックをチェックする
軽さと携帯性を取るか、収納力と使いやすさを取るか。同じ20Lでも、選び方は使い方で変わる。普段の荷物量や使うシーンを思い浮かべると、自分に合うほうが自然と見えてくる。
【写真】“軽く持つ日”か“しっかり背負う日”か…モンベルの20Lリュック
■毎日使うか、持ち運ぶかで選ぶ
荷物をしっかり持ちたい日が多いか、それとも“軽さ優先の日”が多いかで選びやすい。
■軽さで選ぶなら【ポケッタブル デイパック20】
とにかく軽く、折りたたんで持ち運べるのが特徴のモデル。容量は20Lありつつ、使わないときはコンパクトに収納できるため、サブバッグとして持ち歩く使い方にも向いている。
必要最低限の荷物で動きたい日や、旅行時の予備バッグとしても使いやすく、「帰りに荷物が増えたとき用に入れておく」といった使い方にもハマる。
●使用シーン
・旅行のサブバッグ
・荷物を減らしたい日の外出
・ちょっとした買い物や街歩き
●使いやすいポイント
・バッグを持っている感覚が軽い
・使わないときはコンパクトに収納
・“念のため持つ”ができる気軽さ
■使いやすさで選ぶなら【アウルパック20】
[モンベル] mont-bell アウルパック20 1123888 BK (BK)
普段使いを前提に設計された、収納力と背負いやすさのバランスがいいモデル。容量は20Lで、A4サイズやガジェット類も収まりやすく、通勤や日常使いでも扱いやすい。
ポケット配置もシンプルで使いやすく、荷物の出し入れがしやすいのもポイント。しっかりした作りで、毎日使っても安心感がある。
●使用シーン
・通勤、通学
・PCや書類を持ち歩く日
・普段使いのメインバッグ
●使いやすいポイント
・荷物を整理しやすい
・背負ったときの安定感がある
・毎日使いやすい安心設計
■ポケッタブルデイパック20とアウルパック20…どっち選ぶ？
・軽さや持ち運びやすさを重視するなら → ポケッタブル
・普段使いの使いやすさを重視するなら → アウルパック
同じ20Lでも、使い方によって選び方は変わる。軽さを取るか、使いやすさを取るか。日常の使い方を思い浮かべると、自分に合うほうが見えてくる。
モンベルのリュックをチェックする
軽さと携帯性を取るか、収納力と使いやすさを取るか。同じ20Lでも、選び方は使い方で変わる。普段の荷物量や使うシーンを思い浮かべると、自分に合うほうが自然と見えてくる。