伊東健人、2026年7月28日開催 4th LIVE “Bubblegum”のチケット最速先行販売がスタート！
声優・アーティストとして活動中の伊東健人が、2026年7月28日に東京・Veats Shibuyaにて開催する「4th LIVE“Bubblegum”」のチケット最速先行販売を開始した。
本公演は平日夜の開催。伊東健人ならではのエネルギッシュなステージが期待されるライブとなっている。チケットは通常券種に加え、バングルライトとインスタントフォト風カードキーホルダーが付属する「グッズ付きチケット」も用意。最速先行の申込受付は6月9日までとなる。詳細や注意事項は、公式HPおよびチケット販売ページ（きゃにめ）を確認してほしい。
伊東健人は、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』観音坂独歩役や、『【推しの子】』雨宮吾郎／ゴロー役、『ヲタクに恋は難しい』二藤宏嵩役などに出演。アーティストとしても精力的に活動を続けている。
●ライブ情報
伊東健人 4th LIVE“Bubblegum”
2026年7月28日(火)
会場：Veats Shibuya
開場18:15 / 開演19:00 / 終演20:30（予定）
※分散入場とさせていただく場合がございます
チケット
・一般チケット 8,000円（税込）
・グッズ付きチケット 13,000円（税込）
グッズ内容
・バングルライト
・インスタントフォト風 カードキーホルダー
チケット最速先行販売
受付期間：2026年5月18日(月)19:00 〜 2026年6月9日(火)23:59
抽選結果発表：2026年6月12日(金)19:00以降
チケット受付
https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/373
本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。
お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。
※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。
※申込多数の場合は抽選となります
※別途ドリンク代600円（現金のみ）が必要となります
※開場・開演・終演時間は変更となる場合がございます
関連リンク
伊東健人オフィシャルサイト
https://kent-ito.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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