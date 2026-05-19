21:00
ウォラー米FRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席

21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想　0.8%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.1%　前回　2.4%（前年比)

カナダ住宅建設許可（3月）21:30
予想　3.8%　前回　-8.4%（前月比)

22:55
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席

23:00
米中古住宅販売成約指数（4月）
予想　1.1%　前回　1.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)

米予備選（アラバマ、ジョージア、アイダホ、オレゴン、ペンシルベニア、ケンタッ
キー）
グーグル年次開発者会議「Google I／O」（20日まで）

※予定は変更されることがあります。