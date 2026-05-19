ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ウォラー米FRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)
カナダ住宅建設許可（3月）21:30
予想 3.8% 前回 -8.4%（前月比)
22:55
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
23:00
米中古住宅販売成約指数（4月）
予想 1.1% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
米予備選（アラバマ、ジョージア、アイダホ、オレゴン、ペンシルベニア、ケンタッ
キー）
グーグル年次開発者会議「Google I／O」（20日まで）
※予定は変更されることがあります。
ウォラー米FRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)
カナダ住宅建設許可（3月）21:30
予想 3.8% 前回 -8.4%（前月比)
22:55
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
23:00
米中古住宅販売成約指数（4月）
予想 1.1% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
米予備選（アラバマ、ジョージア、アイダホ、オレゴン、ペンシルベニア、ケンタッ
キー）
グーグル年次開発者会議「Google I／O」（20日まで）
※予定は変更されることがあります。