ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ウォラー米FRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり）

レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席



21:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）

予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)

予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)



カナダ住宅建設許可（3月）21:30

予想 3.8% 前回 -8.4%（前月比)



22:55

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席



23:00

米中古住宅販売成約指数（4月）

予想 1.1% 前回 1.5%（前月比)

予想 N/A 前回 1.8%（前年比)



米予備選（アラバマ、ジョージア、アイダホ、オレゴン、ペンシルベニア、ケンタッ

キー）

グーグル年次開発者会議「Google I／O」（20日まで）



※予定は変更されることがあります。

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