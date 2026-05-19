◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-2 中日(19日、倉敷)

阪神が中日との3連戦の初戦を制しました。

先発マウンドは今季2戦2勝の西勇輝投手。初回から得点圏にランナーを背負いますが、無失点で立ち上がります。

打線は直後の1回裏、2アウト2塁のチャンスで4番・佐藤輝明選手が3塁強襲の鋭い当たりを放ちます。この打球がレフトまで転がる間に2塁から岡城快生選手が生還し、中日先発・金丸夢斗投手から幸先よく1点を先制しました。

続く2回の先頭は、この日1軍初昇格を果たし「6番・レフト」でプロ初スタメン&初出場の立石正広選手。するとその初球、センター前へ鋭いライナーを飛ばしプロ初ヒットを記録しました。ここは得点につながらなかったものの、3回には1アウト1塁から佐藤選手に第12号2ランホームランが飛び出し2点を追加します。

3点の援護をもらった西投手でしたが4回に制球を乱し、3四死球でノーアウト満塁のピンチに。続く石伊雄太選手にタイムリー2ベースを打たれ2点を返されました。

それでもその後のピンチを抑えた西投手はこの日5回2失点で、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。なおこの試合で3三振を奪い、プロ通算1500奪三振まで残り「5」としています。

5回に大山悠輔選手のタイムリーで1点を追加し、リードを2点に広げた阪神。6回以降は両チームのブルペン陣が奮闘しスコアは動かず、4-2で阪神が勝利しました。先発の西投手は3勝目を手にしています。