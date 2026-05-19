5月19日朝、南魚沼市の田んぼで70代の男性がクマに襲われ顔にケガをしました。クマによる人身被害は県内ではことし初めてで、県は「クマ出没警戒注意報」を発表し注意を呼び掛けています。



田植え真っ盛りの南魚沼市。しかし、田んぼには猟友会の姿がありました。



猟友会の人

「こう上がって川の方に行った。ここからちょうどきた足跡ある、草木折れている」



5月19日午前9時ごろ、南魚沼市五箇の田んぼでクマが出没。





自宅近くの田んぼで作業をしていた70代の男性が、体長およそ1メートルのクマに襲われました。当時、男性は1人でしゃがんで作業をしていて、クマに体当たりされ顔にすり傷を負ったということです。病院へ搬送されましたが、命に別条はありません。現場はJR八色駅の付近で近くには民家も点在しています。近所の人「何だろうなイヌだなと思って何回も見た。そのうちにクマが出たと言ってえっ、じゃあれがクマかって」猟友会の人「去年も結構とったんだけどね駆除で、それでもまだいる。なんせ、クマの数が多すぎる」クマによる人身被害は県内では、ことし初めてで、県は「クマ出没警戒注意報」を発表しました。目撃情報を確認し、クマのいるところには近づかないよう呼び掛けています。こうした中、政府は5月19日、クマ被害対策に関する関係閣僚会議を開きました。木原稔官房長官「専門家からは、昨年秋の大量出没時に捕獲できなかった個体が、市街地周辺に残存している可能性が指摘されるなど、さらなる対応の強化が必要な状況となっている」関係閣僚会議ではことし3月に策定した被害対策ロードマップに基づき、クマ出没への注意喚起など対策を徹底する方針を確認しました。政府は今後、児童や生徒が通学時にクマに遭遇しないよう動画などで情報発信を行うということです。