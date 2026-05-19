元広島カープの羽月隆太郎被告（26）が5月16日、Xを更新。「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用し、医薬品医療機器法違反の罪に問われた初公判の翌日、率直な心境と今後の動向を明かした。

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公判では、広島カープ所属選手の「ゾンビたばこ」使用をほのめかす発言をした羽月被告。「この度は、私の軽率な行動により、多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしてしまっていること、深くお詫び申し上げます」と、一連の騒動について謝罪の言葉を述べると、続けて、「様々な憶測や報道が出ている中ではありますが、近日中に、今回の件について自分の言葉でしっかりお話しさせていただく場を設ける予定です」と説明した。

【画像】羽月隆太郎被告、謝罪文を投稿（画像は羽月隆太郎のXより引用）

この投稿には、Xユーザーからは「ちゃんと説明するって言ってる時点で一歩前進」「思い切った走塁を楽しく見ていたので、本当に残念でなりません」「事実が明らかになることが一番大切です」「薬物は完全に絶って、これからの羽月さんを応援してます！」といったコメントが寄せられた。一方で、「謝罪ツイートも一切内容が入ってこない軽率なアイコンなの草」「アイコン練習着で草」「本当に本物だったw」とユニフォームの球団ロゴを消した写真を使用したアイコンに注目した声も寄せられている。