舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」に出演中の俳優・福山康平（28）が当面の間、休演することを発表した。舞台の公式サイトで発表され、本人も自身のSNSでコメントした。

福山はアルバス・ポッター役で出演していたが、公式サイトで「出演者変更のお知らせ」と題し「平素よりご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。アルバス・ポッター役の福山康平ですが体調不良のため、当面の間休演することとなりました。これに伴い、福山康平が演じる予定だったアルバス・ポッター役につきましては、佐藤知恩および小結湊仁が演じます」と発表。

自身もXで「お知らせの通り、体調不良のため当面の間休演することとなりました。皆様に過度にご心配をおかけするのは本意ではないので、許可を頂いて現在の状況を簡単にお伝えさせていただきます」と報告した。

その上で「この度、目の不調により経過観察が必要となりました。幸い症状は軽減されてきましたが、安全に公演を行うためにも、もう少し療養に時間をいただくことになりました」と具体的な状態を説明。「多少不自由はあるものの元気にしています。あと少し、しっかり治して戻ります。何卒ご理解の程よろしくお願いします」とつづった。

福山は東京都出身でホリプロ所属。NHK大河ドラマの「西郷どん」や「いだてん」などにも出演。今年4月のTBS系「オールスター感謝祭’26春」では名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」に初出場で優勝して話題になった。