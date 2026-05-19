飼い主さんが帰宅すると、玄関で待っていたのは…？“甘える気満々”な猫さんによる幸せすぎるお出迎えの光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「こんな幸せな帰宅ってある？」「初手の「にゃーん」から可愛すぎる、可愛すぎるぞ」「疲れも吹っ飛びますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：お出迎えをしてくれた三毛猫→『甘える気満々』で……たまらなく可愛い光景】

玄関でお出迎え

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、三毛猫の「ミケ」ちゃんがお出迎えをしてくれたある日の様子。飼い主さんが家に入ると、玄関には甘える気満々のミケちゃんが待ち構えていたのだといいます。

きっと今か今かと帰りを待ってくれていたのでしょう。「にゃーん」と甘い声を上げるミケちゃんは、撫でてとばかりにふっくらボディをゴロン。こんなにも可愛いお出迎えをしてもらえるなら、ダッシュで帰ってきてしまいそうですね。

まだまだ甘えたくて

なでなでタイムもそこそこに飼い主さんが家に上がると、先を行くミケちゃんはものすごい勢いで階段を駆け上がっていったのだとか。そうして張り切った姿が微笑ましいミケちゃんの先導によってたどり着いたのは、飼い主さんのベッド。どうやらここでじっくりと甘えたかったみたいです。

待ちきれずにお喋りが止まらないミケちゃんのため、飼い主さんが毛布を整えてあげると、すぐにそこへ寝転んでくれたそう。大きなゴロゴロエンジンもスタートし、甘える準備はばっちりといったところでしょうか。

幸せいっぱいな甘えん坊タイム

撫でている最中、ちょこんと座ってじーっと見つめてきたというミケちゃん。まるで大好きだと伝えてくれているようで、なんともたまりません。さらには、気持ちが溢れて落ち着かないのか、スリスリと甘えながら飼い主さんの側をぐるっと回ってもいたそうです。

再び毛布に戻ってからも、ふみふみをしたりなでなでを堪能していたり。心地良いゴロゴロ音をBGMに、愛らしい姿をたっぷりと見せてくれたミケちゃんなのでした。

投稿には「かわいすぎて変な声出しながら視聴してます」「甘え方を熟知してる罪な女の子だねぇ♡」「階段登るのが毎回速いのよwww」「ミケちゃんに愛される主さま、とても羨ましい」「ミケがいたら寄り道なんてできませんな」「可愛過ぎて何回リピートしたことか…」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんと飼い主さんご家族の日常の様子が投稿されています。たまらなく可愛いミケちゃんの甘えん坊タイムも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。