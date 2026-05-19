「1本だけのつもりが、、！」【ユニクロ】オシャレさんが3色買いした「優秀ジーンズ」

穿くだけでサマ見えするジーンズは、ワードローブに一本備えておきたい存在。とはいえ、本当に頼れるアイテムを見つけるのは意外と難しいものです。そこで参考にしたいのが、オシャレ感度の高いインフルエンサーのリアルバイアイテム。今回は@mhi_7746さんが【ユニクロ】で購入した「ジーンズ」にフォーカス。美しいシルエットと柔らかな穿き心地にも期待できる優秀アイテムを、コーデとあわせてご紹介します。

こなれた雰囲気を引き立てる立体シルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ハイウエストと、脚の外側へゆるやかに広がるカーブラインが目を引くジーンズ。シンプルなトップスを合わせるだけで、こなれたムードを自然に引き寄せてくれる一本です。コットンブレンドの柔らかな素材感は、ジーンズでありながら「一日中快適な穿き心地」（公式サイトより）なのも嬉しいポイント。全5色の豊富なカラバリと手に取りやすい価格も魅力で、@mhi_7746さんの「1本だけのつもりだったのに、限定価格で2本追加購入」したというエピソードにも納得できそう。