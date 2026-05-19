おもちゃを真剣なお顔で観察していた猫ちゃん。興味津々で触ってみたところ…？予想外のハプニングに大慌てする姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で90万再生を突破し、「手がそっちまで回るの初めてみたw」「自分で肩に乗せてるのやばい笑笑笑笑」といった声があがりました。

【動画：足におもちゃがくっついた黒猫→取ってあげようとした結果…『ハプニングの瞬間』】

白黒コンビのノリスケくんとちゃーちゃん

TikTokアカウント「@norisuke_cha」に投稿されたのは、黒猫の「ノリスケ」くんが、おもちゃで遊んでいる最中に起こったハプニングをとらえた動画です。

艶のある毛並みが美しいノリスケくんは、高貴な佇まいの白猫「ちゃー」ちゃんと暮らしています。

不思議なおもちゃに夢中♡

ある日、リビングのキャビネットにくっついていたおもちゃに夢中になっていたという、ノリスケくん。その小さくてトゲトゲした蛍光色のおもちゃは、“マジックウニぼうず”といって、壁面にくっつけると、ゆっくりと転がりながら落ちてくるのだそう。ノリスケくんはその様子を、お座りをしながらじっと眺めていたといいます。

しばらくすると、おもちゃの不思議な動きを見ているうちにうずうずしてきたのか、ノリスケくんはおもむろに右前足を伸ばし、おもちゃをそっと触り始めたのだとか。しかし、何回か触っているうちに、おもちゃが右前足にくっついてしまったそう。

驚きの柔軟性です！

ノリスケくんは前足についたおもちゃの匂いを嗅いでいたそうですが、とってあげようと飼い主さんが手を伸ばした途端、なぜかその手を避けるように前足を上げたのだとか。すると次の瞬間、勢い余って前足についていたおもちゃが、ノリスケくんの肩の辺りにくっついてしまったそうです。

突然の出来事に驚いたノリスケくんは、軽く頭を振ると、慌ててその場を走り去って行ったのだとか。不意をつかれて驚いている姿が可愛らしくて、思わずクスッと笑ってしまいます。

柔軟すぎる前足の関節が生んだハプニングに、動画の視聴者からは「飼い主の手を避けたせいで自分の肩に乗っちゃうの可愛いすぎる笑」「猫の手ってそんな動きできるんだwwwww」「自分で乗せてんのがツボ過ぎて一生笑ってるwwwwwwwww」「手に付いて払おうとしたのかな笑笑笑笑愛おしい」「おててどうなってるの♡」「まじで可愛すぎて爆笑した、可愛すぎるだろ」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@norisuke_cha」では、ちょっと様子がおかしいという黒猫のノリスケくんと、気品溢れるお嬢様な白猫ちゃーちゃんの、クスッと笑える日常の様子をおさめた動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@norisuke_cha」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。