気象予報士でタレントの穂川果音（ほかわ・かのん）が18日、自身のインスタグラムを更新。東京・芝公園で開催中の「屋台湾フェス 2026」を訪れたことを報告した。



【写真】ミニワンピがお似合いです！ビールを手に楽しそう

「暑くて暑くて、今年初のカキ氷を食べに芝公園で開催されている @yataiwanfes に行ってきたよ」と投稿。「マンゴーのカキ氷がふわふわで美味しかったし、台灣啤酒は少し甘めなビールで美味しかった～」と振り返った。



「この日は暑かったので膝上丈ワンピースコーデ」と記し、ミニワンピースにショルダーバッグをたすきがけにして、マンゴーカキ氷をほおばる写真などを掲載。「高身長さんが普通に着ると事故りやすいんだけど、足元はスニーカーでカジュアルに、ネイビー×襟付きかつハイウエストだと大人ヘルシーな感じになってすき」とつづった。



フォロワーからは「すごくいい感じです」「お似合いです」「美味しそう」「爽やかで好き」などの声が寄せられた。



穂川は1986年2月12日生まれ、東京都出身。10年間担当していた「ABEMA Prime」お天気キャスターを3月で卒業した。



（よろず～ニュース編集部）