今年3月28日に解散ライブを行ったアイドルグループ・#ババババンビの元メンバー・岸みゆの2nd写真集が、東京ニュース通信社より7月16日に発売されることが決定した。



【写真】バックショットで見せるオトナ女性の艶やかな表情

岸にとってグループ解散後初となる写真集。撮影のロケ地はインドネシア・バリ島、海外での写真集撮影は初だという。これまでの“アイドル・岸みゆ”というイメージを超え、新たな魅力を大胆に表現した作品となっている。



青く透き通る海や自然あふれるヴィラなどを舞台に、思わず元気をもらえるような笑顔の水着カットはもちろん、大胆なランジェリーカット、さらには“過去最大級の露出”にも挑戦。これまで以上に攻めた内容となっている。



一方で、ただ刺激的なだけではなく、ふとした瞬間に見せる儚さや、肩の力を抜いた柔らかな空気感も捉え、岸の新たな一面を堪能できる。アイドルを卒業し、1人の女性として自然にほどけていく“今の岸みゆ”を切り取った一冊に仕上がっている。



岸も「みんなで命懸けで撮影したカットもあって、かなり体を張っています！（笑）そんなところもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです」とコメント寄せた。



（よろず～ニュース編集部）