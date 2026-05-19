16戦負けなしのボーンマスはシティをも撃破できるか 勝利すれば5位リヴァプールと1ポイント差で最終節へ
ボーンマスの指揮官アンドニ・イラオラはプレミアリーグ第37節のマンチェスター・シティ戦への意気込みを語った。
ボーンマスは現在6位につけており、現状3つの欧州コンペティションへの出場権を獲得できる位置にいる。また5位リヴァプールとの勝ち点差は4で、シティ戦に勝利できれば1ポイント差にまで詰め寄ることができ、CL出場権も十分狙える。
今節の相手であるシティは勝たなければ、最終節を待たずしてアーセナルの優勝が決まるため、勝ち点3を狙いに敵地へ乗り込む。ボーンマスにとって難しい試合になることが予想されるものの、ボーンマスは現在リーグ戦16試合負けなし。いい状態でこの一戦を迎えられるのはポジティブだ。
「我々は実際にトレーニングをしながら、家族と時間を過ごしていた。状況は変わっていない。日曜日の試合前も1ポイントが必要だったし、試合後も1ポイントが必要だ。あと一歩のところまで来ているが、まだ手にはしていない。あと1ポイント必要だが、簡単ではないだろう」
「シティはタイトルを獲得したばかりで調子が良く、リーグ優勝も狙っているが、我々は準備ができている。チームの状態は良好で、怪我人もいない。明日の試合を楽しみにしているよ」（英『Evening Standard』より）
昨夏はDFディーン・ハイセンがレアル・マドリードに、そして今冬にはFWアントワーヌ・セメンヨがマンチェスター・シティに移籍するなど、主力を引き抜かれながらも上位をキープするボーンマスはイラオラ体制最後にCL出場権を獲得したいところ。
欧州コンペティションへの出場権獲得をホームで決めたいボーンマスと、最終節まで逆転優勝の望みを繋ぎたいシティ。激しい試合になることは間違いないが、両者にとって重要な一戦を制するのはどちらか。