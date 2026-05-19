【大学野球】 史上初のＶ７を目指す青学大のエース・鈴木泰成が延長でサヨナラ被弾 安藤監督「まだ詰めが甘い」

◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第１日▽国学院大４Ｘ―１青学大＝延長１０回タイブレーク（１９日・神宮）

勝ち点を挙げた方が優勝という首位・国学院大と２位・青学大の決戦。史上初の７連覇を目指す青学大は、今秋ドラフト１位候補に挙がる鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）が１―１の同点で迎えた延長タイブレーク１０回２死一、二塁の場面で国学院大の７番・ＤＨ、大谷汰一外野手（２年＝天理）にサヨナラ３ランを浴び、初戦を落とした。

青学大は攻め切ることができなかった。９回に１死二、三塁の勝ち越し機を作ったものの、スクイズ失敗と三振で無得点。１０回のタイブレークも、無死一、二塁から送りバントができず、走者を三塁に進められずに終わった。試合後、安藤寧則監督は「我慢比べの中でミスが多かった。チャンスをものにできたかどうかが勝負を分けた」と残念がった。

鈴木は９回まで被安打４、奪三振１２。６番・石野蓮授左翼手（３年＝報徳学園）にソロ本塁打を浴びたものの、視察したスカウトが「今季一番」と認める内容の投球を展開していたが、延長１０回に痛恨の一発を浴びた。指揮官は「まだ詰めの甘さがある。負けないピッチャー、勝てるピッチャーには、まだまだなり切れていない。次に期待したいです」と話した。