◇プロ野球セ・リーグ 巨人 2-0 ヤクルト（19日、いわき）

ここまで6連勝中だった巨人。勢いそのままにヤクルトに完封勝利し、連勝を「7」に伸ばしました。

まずは初回から巨人打線が奮起。今季初登板を迎えたヤクルト・高橋奎二投手を相手に平山功太選手が先制ソロホームランを放つと、ダルベック選手の3塁打でつかんだ好機で、大城卓三選手がタイムリーを放ちます。

援護をもらって今季3度目のマウンドを迎えた戸郷翔征投手は、初回の先頭にヒットを浴びるも、後続を抑えて無失点の立ち上がり。2回を三者凡退とし、3回には味方の守備の乱れからピンチを招くも、ここも無失点でしのぎました。戸郷投手は勢いそのままに7回115球を投げ、無失点の好投。3度の三者凡退をマークするなど、エースの復調を感じさせる好投で、今季初勝利の権利を手に降板します。

初回以降なかなか追加点を得られなかった巨人打線でしたが、リリーフ陣がリードを守り抜く好投。8回以降は中川皓太投手、田中瑛斗投手、大勢投手と無失点リレーを見せ、完封勝利としました。

これで戸郷投手は今季1勝目を手にしています。