19日午前、兵庫県たつの市の民家で女性2人が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。

【写真を見る】【速報】死亡の女性2人は「住人の母娘」 遺体の上半身に「複数の刺し傷」 凶器も見つからず… 殺人事件か 兵庫・たつの市

警察は、この女性2人の身元について、この民家に住む74歳母との52歳娘の親子だと発表しました。

■上半身に複数の刺し傷

19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市新宮町段之上の民家で、女性2人が血を流して倒れているのを、安否確認のために訪れた警察官が見つけました。

女性2人は、その場で死亡が確認されました。

警察などによると、知人と名乗る人物から交番に「連絡が取れない」と相談があり、警察官が駆けつけたところ、1人が玄関付近で、もう1人が廊下であお向けに倒れているのを見つけたということです。

警察は19日午後9時前に、亡くなった2人の身元について、この家に住む母・田中澄惠さん(74）と娘・田中千尋さん（52）と発表しました。

捜査関係者によると、2人の遺体の上半身には複数の刺し傷があり、現場から凶器は見つかっていないということで、警察は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。