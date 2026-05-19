＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】幕内土俵入りから激変した霧島の様子

前日に顔面から土俵下へ落下して激突し、痛々しい傷を負った大関・霧島（音羽山）。十日目の土俵入りで姿を現したのち、取組で土俵に登場すると、その驚きの変化に「びっくりなサイズに」「痛いのかな」と心配の声がファンから相次いだ。

前頭五枚目・若元春（荒汐）と対決した九日目の取組で、必死の寄り倒しで1敗を死守するも土俵下へ顔面から転落した霧島。起き上がった霧島の額は真っ赤に擦り切れ、痛々しい姿となっていた。

一夜明けた十日目。幕内土俵入りの際に姿を現すと、額の出血は収まり、薬を塗ったためかテカテカと光沢を帯びていた。だがその後、取組の際に花道から入場してきた霧島の額には、全面を覆うような巨大な絆創膏が貼られており、ABEMAで実況を務めた田中大貴アナウンサーも思わず「額にテーピング？ まだ血が止まらないんですね」と言及した。

同じくABEMAで解説を務めた元関脇・嘉風の中村親方が「血は止まっているでしょうけど」と応じると、田中アナは「ちょっと冷えピタみたいな感じに見えますけどね」とコメント。これに対し中村親方は「顔に絆創膏を貼る、顔にテーピングを貼るって、やったことがないので」と珍しい事態であることを指摘しつつ、「もしかしたら今日は頭からぶちかましていく、その証かもしれないですね。二次災害を防ぐためにガーゼで」と語った。

霧島の額の処置に、視聴者も騒然。入場した際に「びっくりなサイズになってる」「絆創膏特大サイズｗ」と驚きの声が上がったほか、取組前にも「霧島おでこ可哀想」「痛いのかな」「クッション付き絆創膏」「こんなんつけて相撲とれるんか？」「縫ったんじゃない？」と心配の声が続々と寄せられた。

その後の前頭五枚目・正代（時津風）との一番では、正面から頭を下げてぶつかっていった霧島。当たった瞬間に絆創膏はポロリと外れて下に落ちた。その後、霧島はなかなかまわしに手がかからず、探り合う攻防の末に滑るように前のめりに倒れて手をついた。霧島は痛い敗北を喫して2敗に後退。はたき込みで勝った正代は4勝目を挙げた。

中村親方は取組内容を振り返りながら「正代良くやりましたね、と言うしかないですね」とポツリ。霧島の相撲について「なんか攻めが中途半端でしたね。まわしを取るでもなく、差すでもなく」と指摘すると、「ただ当たっていったように見えました。何が狙いだったんですかね」と困惑気味に語った。

幕内優勝争いの単独トップを走っていた霧島が2敗に後退した十日目。他の2敗力士たちは全員が白星を重ねた。優勝争いは2敗で霧島に加えて小結・若隆景（荒汐）、前頭四枚目・豪ノ山（武隈）、前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、前頭十五枚目・翔猿（追手風）、前頭十七枚目・藤凌駕（藤島）の計6力士が並ぶという、異例の混戦模様の展開となった。(ABEMA／大相撲チャンネル)