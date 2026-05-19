元NMB48でモデルの上西怜（24）が19日までに、自身のインスタグラムやXを更新。コスプレショットを投稿した。

「【ウマ娘】トウカイテイオー」と題し、白い大きなリボンや紫を基調とした衣装に、茶色いポニーテールなどで「テイオーステップ」も披露した。

さらに「【カフェ店員】さん」と記したピンクと白のコスチュームや、「#れーちゃんこれくしょん〜発売記念イベント〜in東京 お越しくださった皆さんありがとうございました 今日は写真集でもしていた『ギャル』のコスプレでした 『一番好きだったー！』って言ってくださる方も多くて嬉しかった♪」とつづってピンク髪のギャル制服ショットも公開。「初めての試み『撮影会』は不思議な空間で楽しかったです笑 良い感じに撮れたかな？ チェキも撮れて、たくさんお話もできて最高の1日でした 東京、大阪、東京！ 三日間素敵なお花もありがとう また会いましょうね 写真集たくさん見てねっ」と感謝の気持ちも伝えた。

ファンやフォロワーからも「世界一可愛い」「めっちゃかわいい」「かわいいが溢れてる」「可愛くてドキドキする」「クオリティが高すぎる」「舌ペロ反則すぎる」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。