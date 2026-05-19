CONVERSE×ANNA SUI第2弾♡蝶刺繍が映える限定オールスター登場
CONVERSE（コンバース）から、ニューヨーク発ファッションブランドANNA SUI（アナ スイ）とのコラボレーション第2弾「ALL STAR AGED HI / ANNA SUI」が2026年5月26日に登場します。クラシックなオールスターをベースに、ANNA SUIらしいロマンティックな世界観をプラス♡ ブラック×パープルの配色や蝶モチーフなど、細部までこだわりが詰まった特別な一足です。
ANNA SUIらしい華やかなデザイン
今回のコラボモデルは、ヴィンテージ感のある「ALL STAR AGED（オールスター エイジド）」をベースに採用。
ブラックを基調にしながら、ANNA SUIの象徴ともいえるパープルをアクセントとして効かせた、存在感たっぷりのデザインに仕上がっています。
特に目を引くのは、外腰部分に施された蝶の刺繍。ANNA SUIのアイコンモチーフをさりげなく取り入れることで、スニーカー全体に華やかさと遊び心をプラスしています。
さらに、ライニングにはANNA SUIオリジナルのプリントパターンを採用。インソールやアウトソールにもパープルカラーを落とし込み、どの角度から見てもブランドの世界観を楽しめる一足です♡
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特別感たっぷりのディテール
「ALL STAR AGED HI / ANNA SUI」は、細かなディテールにも注目です。
シューレースには、第1弾「WEAPON（ウエポン）」でも人気だったオリジナルデュブレを採用。アクセサリー感覚で楽しめるデザインが、足元をさらに印象的に演出してくれます。
また、スペアとしてホワイトのコットンシューレースも付属。その日のコーディネートや気分に合わせてアレンジを楽しめるのも魅力です。
アッパーには洗い加工を施したキャンバス素材を使用し、こなれた風合いを演出。艶出し加工を施した生成りテープや光沢感のあるハトメが、クラシックな雰囲気をさらに引き立てます。
クッション性に優れた高密度ウレタンフォームとラバースポンジのインソールを採用しているため、デザイン性だけでなく履き心地も快適。
トウスプリングを低めに設定したクラシックシルエットも、ファッション好きにはたまらないポイントです。
商品情報をチェック
ALL STAR AGED HI / ANNA SUI（オールスター エイジド HI / アナ スイ）
価格：15,400円（税込）
CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売予定です。
サイズ：22.0～26.0cm（カラー：ブラック/パープル）
発売日：2026年5月26日
まとめ
CONVERSEとANNA SUIによる第2弾コラボは、クラシックなオールスターにロマンティックな魅力を詰め込んだ、特別感あふれる一足♡
蝶刺繍やパープルアクセントなど、ANNA SUIらしい華やかなディテールは、シンプルコーデの主役にもぴったりです。履くだけで気分が高まりそうな限定モデルを、ぜひチェックしてみてください。