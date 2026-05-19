「とんでもねえ！待ってた」マクドナルドの“辛いのはじめます”発表にファン沸く「スパチキ復活なら嬉しい」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月19日、投稿を更新。「辛いのはじめます」と発表しました。
【画像】「マックの辛いのはじめます」
コメントでは「辛味噌か」「ホントに辛いマスタードソースもそろそろお願いします」「スパビーを！」「スパイシーマックチキンとシャカチキのレッドペッパーを復活させろ」「ナゲットの辛いのはいつあってもいいのです」「スパチキのこと？遅ェよ早く返せ」「とんでもねえ！待ってたんだ！スパチキ復活なら嬉しい」「辛ダブチがまた食べたい！」など、新メニューへの期待や憶測が飛び交いました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】「マックの辛いのはじめます」
「辛ダブチがまた食べたい！」同アカウントは「好きな人いますか？」とつづり、1枚の画像を投稿。真っ赤な背景に「マックの辛いのはじめます 5.27（水）」と大きく書かれています。27日に辛い商品を販売開始するようです。
コメントでは「辛味噌か」「ホントに辛いマスタードソースもそろそろお願いします」「スパビーを！」「スパイシーマックチキンとシャカチキのレッドペッパーを復活させろ」「ナゲットの辛いのはいつあってもいいのです」「スパチキのこと？遅ェよ早く返せ」「とんでもねえ！待ってたんだ！スパチキ復活なら嬉しい」「辛ダブチがまた食べたい！」など、新メニューへの期待や憶測が飛び交いました。
「誰を表わしてんのう！？」同日、「この髪型は、誰を表わしてんのう！？」とつづり、赤い背景に4人のシルエットが浮かび上がった画像を投稿した同アカウント。“辛いの”と関係があるのかもしれません。どんなメニューが登場するのか、27日が待ち遠しいですね。
(文:All About ニュース編集部)