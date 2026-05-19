「ギークヌードカラーカバーティント」（各1210円）　※価格は税込み

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　韓国「オリーブヤング」発のメイクアップブランド「colorgram（カラーグラム）」は、5月29日（金）から、『クレヨンしんちゃん』とコラボしたスペシャルデザインのアイテムを、公式オンラインショップで発売。6月19日（金）からは、「ロフト」や「PLAZA」などでも順次展開する。

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■購入特典も用意

　今回ブランド初となる日本限定コラボ企画第2弾として発売されるのは、“ギャルしんちゃん”をテーマに、野原しんのすけやネネちゃん、ななこおねいさん、ひまわりたちを「colorgram」の人気アイテムにデザインした限定パッケージ。

　ラインナップには、理想のカラー表現を叶える「ギークヌードカラーカバーティント」をはじめ、もちむち質感の「タンフルグラスティントディープグレーズ」や、新感覚マットティント「ヌーディーブラーティント」、ミルキーに輝くグロウティント「タンフルグラスティントミルク」が登場し、日本限定カラーやコラボ限定新色がそろう。

　さらに、2ステップでぷっくり涙袋メイクが完成する「オールインワン涙袋メーカー」も展開。ギャル姿のしんちゃんたちをあしらった、今だけのスペシャル仕様だ。

　また一部のリップカラーには、キャラクターチャームやヘアピン、デコレーションシールなどが付属するほか、購入特典として「コインケース」や「ミラーチャーム」などの限定グッズも用意される。