“ギャルしんちゃん”が韓国コスメに！ 「colorgram」コラボのチャーム付きリップなど登場へ
韓国「オリーブヤング」発のメイクアップブランド「colorgram（カラーグラム）」は、5月29日（金）から、『クレヨンしんちゃん』とコラボしたスペシャルデザインのアイテムを、公式オンラインショップで発売。6月19日（金）からは、「ロフト」や「PLAZA」などでも順次展開する。
【写真】キャラクターチャーム付きティントも！ コラボコスメの新作一覧
■購入特典も用意
今回ブランド初となる日本限定コラボ企画第2弾として発売されるのは、“ギャルしんちゃん”をテーマに、野原しんのすけやネネちゃん、ななこおねいさん、ひまわりたちを「colorgram」の人気アイテムにデザインした限定パッケージ。
ラインナップには、理想のカラー表現を叶える「ギークヌードカラーカバーティント」をはじめ、もちむち質感の「タンフルグラスティントディープグレーズ」や、新感覚マットティント「ヌーディーブラーティント」、ミルキーに輝くグロウティント「タンフルグラスティントミルク」が登場し、日本限定カラーやコラボ限定新色がそろう。
さらに、2ステップでぷっくり涙袋メイクが完成する「オールインワン涙袋メーカー」も展開。ギャル姿のしんちゃんたちをあしらった、今だけのスペシャル仕様だ。
また一部のリップカラーには、キャラクターチャームやヘアピン、デコレーションシールなどが付属するほか、購入特典として「コインケース」や「ミラーチャーム」などの限定グッズも用意される。
【写真】キャラクターチャーム付きティントも！ コラボコスメの新作一覧
■購入特典も用意
今回ブランド初となる日本限定コラボ企画第2弾として発売されるのは、“ギャルしんちゃん”をテーマに、野原しんのすけやネネちゃん、ななこおねいさん、ひまわりたちを「colorgram」の人気アイテムにデザインした限定パッケージ。
さらに、2ステップでぷっくり涙袋メイクが完成する「オールインワン涙袋メーカー」も展開。ギャル姿のしんちゃんたちをあしらった、今だけのスペシャル仕様だ。
また一部のリップカラーには、キャラクターチャームやヘアピン、デコレーションシールなどが付属するほか、購入特典として「コインケース」や「ミラーチャーム」などの限定グッズも用意される。