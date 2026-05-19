漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が19日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、16歳の少年4人が逮捕されたことについて言及した。

栃木県警下野署捜査本部は強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区の無職、竹前海斗容疑者（28）と、妻で無職の美結容疑者（25）を逮捕。逮捕者は少年4人を含めて計6人となった。捜査本部では、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与した可能性もあるとみて、さらに上位の指示役がいる可能性も視野に捜査を続けている。

吉田は「若くて無知なのをいいことに使われたんかなっていう気もするんですけど…」と切り出す。

続けて「誘われて詐欺をして捕まった人に、番組でしゃべらせてもらったことがあるんですけど、最初は一瞬金をもらって、『あっ』って思うけど、続けていったら、『俺のもらいが少なすぎる、いかに搾取されているか』みたいな感覚になってくるらしいんですよ」と述べた。

「だけど当然、どこにも言うこともできへんし、結果、捕まって、刑務所に何年も入って、『こんな割に合わんことはなかった』みたいなことを言うてはって。もうちょっと、そういうことを…割に合わへんねんぞ、っていうことを、もうちょい若い者も考えた方がいいなと思うんですけどね」と語った。

また、指示役の上に、さらに上位の指示役がいるとみられていることについて、「とにかく、駒としてしか思われていないという部分とかも、もうちょい、いろんな人が言うていってもいいのかなと思いますけどね」とも。

強盗殺人罪は極めて重い量刑になることから、「捕まったらどれぐらい大変な未来が待っているのか、どんな処罰を受けるのかっていうのも、もうちょっと伝えてもいいのかなと思います」と話していた。