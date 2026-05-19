第２子を出産したばかりの元ＡＫＢ４８・西野未姫が、出産直前の写真を公開した。

１９日までにインスタグラムを更新し、「計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした １人目の出産とは全然違った、、、 本当にいいお産でした」と書き始め、夫のお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱とのツーショットを載せた西野。「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に２人でパンを頬張りました」と、２枚目には机いっぱいに並んだパンを食べる、出産直前とは思えない驚きの姿を公開した。

この投稿にフォロワーからは「おめでとうございます」と祝福の声のほか「大食い企画のサムネみたいな写真」「美味しそうによく食べて明るく可愛い」「爆食夫婦かわいい」「出産お疲れ様でした」「出産前とは思えないくらい素敵な笑顔」「自宅の食卓シーンかと勘違いするくらい平和すぎました」「これから出産とは思えないほど元気だね」「それにしても大量すぎるパンだ」などのコメントが寄せられている。

西野と山本は２０２２年１１月に結婚を発表し、３１歳の“年の差婚”が話題に。２４年１０月には第１子長女・にこりちゃんが誕生。今年５月８日に第２子男児の出産を報告していた。