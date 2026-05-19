ドジャース・ロバーツ監督 佐々木朗希に「どんどん良くなっている。自信がついてきている証拠」



ドジャース・ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2026年5月17日（日本時間18日）ロサンゼルス・エンゼルス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠エンゼルスタジアム＞

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が、敵地で行われたエンゼルス戦に先発し、7回91球を投げ4安打1失点、8奪三振、無四球の好投で、2勝目をマークした。

シーズン2勝は自己最多、7回を投げ切るのは最長、8奪三振は最多で、無四球も初めてだった。大谷翔平投手(31)は「1番・DH」で先発出場、5打数3安打2打点、2三振、1得点の活躍で佐々木を援護し、チームの5連勝に貢献した。

初回1死から、2番トラウトに96マイル（約154.5キロ）の速球を右中間二塁打される不安のスタートとなったが、この日の佐々木は落ち着いていた。

3番シャヌエルをフォークで空振り三振、4番ソレアを97.5マイル（156.9キロ）の速球で三ゴロに仕留めピンチを切り抜けると、波に乗る。

2回、3回はともに三者凡退で、打者6人から4三振を奪い、エンゼルス打線を圧倒した。

大谷の2点タイムリーなどで4回までに大量7点の援護もあり、4回2死二塁から5番モンカダに右前タイムリーを許したものの、失点はこの1点のみ。

6回、7回も三者凡退で乗り切り、「初めてづくし」の快投となった。

最速は97.9マイル(約157.5キロ)ながら、スプリット、スライダーをゾーンに散りばめ、4月25日(同26日)のカブス戦以来の2勝目を手に入れた。

「ラッシング(捕手)がいいリードをしてくれて、要求通りに投げ切れたので、そこかな、と思います。調子自体は、前回前々回の方が感覚的には良かったんですけど、要求通りにストライクゾーンに投げられましたし、守備にも助けられました。あと、点も取ってもらったので、リズムよく投げられたかな、と思ってます」と佐々木は白い歯を見せた。

「ロウキは素晴らしかった。どんどん、良くなっていると思う。スプリットの感覚も非常に良かったし、ストレートのコマンド(制球)もよかった。とても効率的な投球だったね。四球がなかったこと、それが大きいと思う。四球を出さなかったというのは、今の彼に自信がついてきている証拠だからね」とロバーツ監督。

ようやく期待にこたえる投球を見せた佐々木に賛辞を贈った。

サイ・ヤング賞左腕スネルが左ひじの遊離骨手術のため離脱。

同じく右ひじ手術のディアスも前半戦絶望の見込みだ。カスペリアスも負傷者リスト(IL)入りしている。

さらに、ブルペンを支えてきた左腕ドライヤーがこの日、「左肩の違和感」でIL入りすることが発表された。

そんな状況の中、メジャー2年目で最高の投球を披露した佐々木。負傷者続出で苦しい投手事情の中、この日の投球はドジャースにとって明るい材料となった。



テレ東リアライブ編集部