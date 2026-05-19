ドジャース・佐々木朗希 英語は上達した？「まだなんも勉強してない」



ドジャース・佐々木朗希（c）SANKEI

＜2026年5月17日（日本時間18日）ロサンゼルス・エンゼルス 対 ロサンゼルス・ドジャース＠エンゼルスタジアム＞

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が、敵地で行われたエンゼルス戦に先発し、7回91球を投げ4安打1失点、8奪三振、無四球の好投で、2勝目をマークした。

シーズン2勝は自己最多、7回を投げ切るのは最長、8奪三振は最多で、無四球も初めてだった。

防御率は、5.09。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場、5打数3安打2打点、2三振、1得点の活躍で佐々木を援護し、チームの5連勝に貢献した。

初回1死から、2番トラウトに96マイル（約154.5キロ）の速球を右中間二塁打される不安のスタートとなったが、この日の佐々木は落ち着いていた。

3番シャヌエルをフォークで空振り三振、4番ソレアを97.5（約156.9キロ）マイルの速球で三ゴロに仕留めピンチを切り抜けると、波に乗る。

2回、3回はともに三者凡退で、打者6人から4三振を奪い、エンゼルス打線を圧倒した。

大谷の2点タイムリーなどで4回までに大量7点の援護もあり、4回2死二塁から5番モンカダに右前タイムリーを許したものの、失点はこの1点のみ。

6回、7回も三者凡退で乗り切り、「初めてづくし」の快投となった。最速は97.9マイル(約157.5キロ)ながら、スプリット、スライダーをゾーンに散りばめ、4月25日(同26日)のカブス戦以来の2勝目を手に入れた。

「ロウキは素晴らしかった。どんどん、良くなっていると思う。スプリットの感覚も非常に良かったし、ストレートのコマンド（制球）もよかった。とても効率的な投球だったね。四球がなかったこと、それが大きいと思う。四球を出さなかったというのは、今の彼に自信がついてきている証拠だからね」とロバーツ監督。

ようやく期待にこたえる投球を見せた佐々木に賛辞を贈った。

サイ・ヤング賞左腕スネルが左ひじの遊離骨手術のため離脱。同じく右ひじ手術のディアスも前半戦絶望の見込みだ。

カスペリアスも負傷者リスト(IL)入りしている。さらに、ブルペンを支えてきた左腕ドライヤーがこの日、「左肩の違和感」でIL入りすることが発表された。

そんな状況の中、メジャー2年目で最高の投球を披露した佐々木。負傷者続出で苦しい投手事情の中、この日の投球はドジャースにとって明るい材料となった。





＜佐々木朗希投手一問一答＞

――メジャーで一番、理想の投球ができたんじゃないでしょうか？

キャッチャーの要求通りに投げきれましたし、ラッシングもいいリードをしてくれたので、そこかなと思います。



――素晴らしいボールを投げていたと思いますが、前回登板と比較するといかがですか？

調子自体は、前回、前々回の方が感覚的にはよかったんですけど、ただ、しっかり要求通りにストライクゾーンに投げられましたし、守備にも助けられながら、そういうところかなと思います、あと、点も取ってもらったので、リズムよく投げられたかなと思ってます。



――フォームが固まってきたことが、好投につながりましたか？

フォーム的にも徐々に良くなっているので、しっかりこう、この投げ方だったら、まあある程度ここに行くっていうフォームで投げられていますし、1試合通して続けられたので、今日はそこが良かったのかなと思います。



――前回は配球の面で問題があったとのことでしたが、今回はどのような対策をしましたか？

2巡目3巡目は特にこう、ピッチングコーチと、どう変えていこうかとそういうところを話しながらずっと同じ攻め方にならないようにだったりとか、1人1人考えながらやりました。



――ストレートを効率的に使えたということでしょうか？

1人1人違うので、全体的にどうだったかというのは一言で言えないんですけど、前の打席の反応を見たりとか、ピッチングコーチからの意見だったりとか、そういうところを聞きながらやりました。



――メカニックのことを考えなくてよくなったことで投球内容が良くなったのですか？

そうですね、ある程度狙ったところにいくという感覚があると、どんどんバッターとの勝負に集中できると思うので、そこが大事かなと思います。



――前回の登板の時に、まだ自分の理想と程遠いと言っていましたが、かなり近づいた感覚はありますか？

うーん、真っ直ぐの強さ自体はもう少し欲しいなとは思うんですけど、今日バッターを抑えられたことは良かったですし、変化球も前回より良かったので、引き続き、目の前の試合と、あとは長期的に見て、しっかり安定した真っ直ぐを投げられるように、練習していきたいなと思います。



――無四球で投げ終えたことについては？

カウントがつまったときに打ってもらったり、ラッキーなところもあったんですけど、基本的にはキャッチャーの要求どおりにゾーンで勝負できたので、そこかなとは思っています。



――シーズン序盤はコントロールに苦しんでいましたが、ボールを操れるという自信はどの程度出てきましたか？

フォームについて、まとまってきた部分と、まだそうでない部分があるんですけど、全体のバランスとして、ゾーンにいくということ、そこのメカニクス的なところに関しては、ある程度、今の中ではこれというのがあるので、それがうまくはまっているからかなと思います。



――コーチ陣とのコミュニケーションはうまく取れてますか？

そうですね、1年目とはまた経験値も違うので、考えることもまた別なので。その中でコーチともコミュニケーションがうまく、より取れているかなというのもありますし、話す内容も、お互いが何を求めているかということもわかってきたので、その中でちゃんとコミュニケーション取れてきているなと思います。



――現在のフォークの調子は？

フォークとまっすぐが基本的に軸なので、そこがある程度安定してくれたら試合は作れるくらいにはなるのかなと思うので、そこはすごく大事ですし、ほかの変化球が増えてきたとしても軸になることは変わらないと思うので、そこは優先順位高く練習していきたいなと思います。



――右足の使い方、変えたところはありますか？

ないです、一緒です。



――7回のマウンドは早めに上がっていましたね？

国家みたいな方は聞いてなかったんですが、初めて"野球場へ行こう"の英語版をマウンドで聞きました。



――7回投げてチームに貢献できましたね？

結果としては、日に日に、毎登板よくなっているなと思いますし、ただパフォーマンス的にもっと高いものを出していかないと通用しなくなるのも時間の問題だと思うので、安定した結果を出すためにはある程度自分のパフォーマンスを上げていかないといけないと思うので。

今回抑えたことと、パフォーマンスがどうだったかは別にして、しっかりパフォーマンス上がるように頑張りたいなと思っています。



――話は変わりますが、英語は上達しましたか？

していないと思います。



――どうやって勉強しているのですか？

まだなんも勉強してないです。



テレ東リアライブ編集部