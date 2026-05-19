アジア株 総じて上昇、上海株は反発 アジア株 総じて上昇、上海株は反発

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アジア株 総じて上昇、上海株は反発



東京時間18:07現在

香港ハンセン指数 25797.85（+122.67 +0.48%）

中国上海総合指数 4169.54（+38.01 +0.92%）

台湾加権指数 40175.56（-716.26 -1.75%）

韓国総合株価指数 7271.66（-244.38 -3.25%）

豪ＡＳＸ２００指数 8604.70（+99.39 +1.17%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75541.25（+226.21 +0.30%）



１９日のアジア太平洋株式市場は総じて上昇。上海株は反発。このところの下げの反動から押し目買いの動きが広がった。香港株も反発。前日、前々日の大幅な下げの反動から堅調に推移した。豪州株は反発。生活必需品、通信、ヘルスケア、不動産などを中心に買いが広がった。台湾株は大幅続落。１．７５％安。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が２．４７％安と大幅安となったことなどを受けて、半導体関連株などを中心に売りが広がった。



中国大陸市場で上海総合指数は反発。通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、銀行大手の中国工商銀行、電力会社の中国長江電力が買われた。



香港ハンセン指数は反発。石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、インターネット関連サービスの騰訊控股（テンセント・ホールディングス）、インターネット・サービス会社の網易、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが買われる一方で、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。小売会社のウールワース・グループ、食品関連の流通企業のメトキャッシュ、通信会社のテルストラ・グループ、健康関連企業のアンセル、医薬品メーカーのＣＳＬ、不動産会社のグッドマン・グループ、ファンドマネジメントグループのマゼラン・ファイナンシャル・グループが買われた。

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