ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７５ｂｐと小幅縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７５ｂｐと小幅縮小

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７５ｂｐと小幅縮小



ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:58時点）（%）

ドイツ 3.157

フランス 3.786（+63）

イタリア 3.903（+75）

スペイン 3.581（+42）

オランダ 3.278（+12）

ギリシャ 3.852（+70）

ポルトガル 3.52（+36）

ベルギー 3.708（+55）

オーストリア 3.403（+25）

アイルランド 3.356（+20）

フィンランド 3.441（+28）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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