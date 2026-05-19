ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３ｂｐ・伊７５ｂｐと小幅縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:58時点）（%）
ドイツ　　　　3.157
フランス　　　3.786（+63）
イタリア　　　3.903（+75）
スペイン　　　3.581（+42）
オランダ　　　3.278（+12）
ギリシャ　　　3.852（+70）
ポルトガル　　　3.52（+36）
ベルギー　　　3.708（+55）
オーストリア　3.403（+25）
アイルランド　3.356（+20）
フィンランド　3.441（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）