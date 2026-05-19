ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７５ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３ｂｐ・伊７５ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:58時点）（%）
ドイツ 3.157
フランス 3.786（+63）
イタリア 3.903（+75）
スペイン 3.581（+42）
オランダ 3.278（+12）
ギリシャ 3.852（+70）
ポルトガル 3.52（+36）
ベルギー 3.708（+55）
オーストリア 3.403（+25）
アイルランド 3.356（+20）
フィンランド 3.441（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:58時点）（%）
ドイツ 3.157
フランス 3.786（+63）
イタリア 3.903（+75）
スペイン 3.581（+42）
オランダ 3.278（+12）
ギリシャ 3.852（+70）
ポルトガル 3.52（+36）
ベルギー 3.708（+55）
オーストリア 3.403（+25）
アイルランド 3.356（+20）
フィンランド 3.441（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）