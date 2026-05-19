大谷翔平 7試合に先発して防御率0.82、全登板でクオリティスタートの安定投球 今後の投打の活躍に期待



大谷翔平（c）SANKEI

＜2026年5月17日（日本時間18日）ロサンゼルス・エンゼルス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠エンゼルスタジアム＞

ドジャースの大谷翔平投手（31）は、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場、5打数3安打2打点、2三振、1得点の活躍で、チームの5連勝に貢献。

4回2死満塁の場面では右前2点適時打を放ち、先発・佐々木朗希投手（24）の2勝目をアシストした。出場4試合連続安打とし、打率を.258となった。

大谷のバットが止まらなくなってきた。初回の第1打席。相手先発は、今季初登板の右腕ロドリゲス。カウント1－0からの2球目、95マイル(約152.9キロ)の速球をセンターへ痛烈に弾き返して、出塁した。

しかし2点を奪い、なおも2回2死一・三塁の第2打席は、カウント1－2からチェンジアップを見逃し、三振。判定はボールだったが、ABSチャレンジでストライクになったものだ。

そんなうっ憤を第3打席に晴らした。4回2死満塁の場面で、初球の内角カーブを右前へ運ぶ2点適時打。4-0とリードを広げる一打は、先発佐々木を援護する貴重なタイムリーとなった。

6回1死の第4打席は、救援左腕ファリスの94マイル（約151キロ）速球の前に見逃し三振に倒れたが、9回無死一塁の第5打席は右腕ジョンソンの外角シンカーを左前安打し、今季3度目の3安打"猛打賞"。本来の打撃を取り戻しつつある。

大谷は前回13日（同14日）のジャイアンツ戦では、3登板連続の投手専任出場となり、翌14日（同15日）は今季初の休養日で、2試合連続で打席に立っていなかった。

「どちらかと言うと、休み前にいい感覚を掴めたというか、ピッチング前にいい感覚を掴めたものを継続できている感じかな、と思います」と大谷。さらに「ゾーンがしっかり把握できているのが一番いいところじゃないかな、と思うので、あとは打球がしっかりそれなりに上がっていく角度で振れれば、長打もホームランも増えてくるのかなと思います」と手ごたえを口にした。

「フレッシュな状態を取り戻して、すごく心地よくバットを振っているように見える。この3連戦は本当に良かった。2日間リセットする時間を与えたことが良い効果につながったように見えるね」とロバーツ監督。

そして次回登板は、20日(同21日)のパドレス戦になることを明言した。ローテ通りなら19日(同20日)だったが、21日(同22日)は試合がないため、体調管理を考えて1日スライドすることにしたものだ。

「私の見立てでは、ショーヘイは打つ予定だ」とも指揮官は話し、4月22日のジャイアンツ戦以来4登板ぶりに、"リアル二刀流"で出場することを示唆した。7試合に先発して防御率0.82、全登板でクオリティスタート（6回以上、3自責点以内）と安定投球が続く中、打撃の状態も上向いており、投打の活躍に期待がかかる。



テレ東リアライブ編集部