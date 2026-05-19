国連のグテーレス事務総長は18日、日本テレビの単独インタビューに応じ、安全保障理事会の常任理事国にアジアから1か国しかいないのはおかしいとして、理事国の拡大の必要性を強調しました。

日本を訪問中の国連のグテーレス事務総長は18日、日本テレビ「news zero」のインタビューに応じ、安全保障理事会の機能不全に言及しました。

国連・グテーレス事務総長

「残念ながら安保理はすでに世界の現状を反映しておらず、正当性に疑問がありますし、拒否権などといった理由から効果にも疑問があります」

日本テレビ・伊佐治健解説委員長

「常任理事国の5か国のシステムが正常に機能していない現状がある。常任理事国のシステムを変えていくといった考えはあるか」

国連・グテーレス事務総長

「私たちは国連において常任理事国を増やすことに力強く賛同してきた。そしてアジアは非常に過小評価されています。安保理においてアジアは1か国しか代表がいません。（アジアの影響力を考えると）安保理に常任理事国が1か国しかいないのがおかしいことは明確です。常任理事国や非常任理事国を増やし、第二次世界大戦後の体制ではなく、今の世界を実際に反映したものにすべき」

グテーレス事務総長はこのように述べ、理事国の拡大など時代に合わせた改革の必要性を強調しました。

また、日本に期待することについては…

国連・グテーレス事務総長

「私は日本のリーダーシップが必要不可欠だと考えています。日本には道徳的権威があります。核兵器もありませんし、日本は2つの核兵器によって、広島と長崎という2つの都市が破壊された国でもあります。核兵器のない世界に、意識的に進んでいくために、こうした道徳的権威は全体の努力として広げていかなくてはなりません」

グテーレス事務総長は、唯一の戦争被爆国の日本が核兵器のない世界へ向け、道徳的影響力を発揮することに期待を示しました。